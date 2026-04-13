Жена одного из самых богатых людей в мире поделилась секретами счастливого брака

Лорен Санчес Безос, жена владельца Amazon Джеффа Безоса, одного из самых богатых людей в мире, назвала секреты их счастливого и крепкого брака. Об этом она рассказала The New York Times.

Пара, сыгравшая пышную свадьбу в 2025 году, живет в особняке стоимостью около 230 миллионов долларов (примерно 19 миллиардов рублей) на частном острове Индиан-Крик в Майами, известном как «Бункер миллиардеров». Санчес рассказала, что гармонию в браке помогают поддерживать ежедневные привычки и ритм жизни. По ее словам, они с Безосом просыпаются около шести утра и первым делом перечисляют 10 вещей, за которые благодарны — повторять благодарности предыдущих дней нельзя.

Затем супруги вместе пьют кофе из кружек с надписями: на кружке Санчес написано «Снова проснулась чертовски сексуальной», а на кружке Безоса — «Здоровяк» (HUNK) буквами, имитирующими элементы из таблицы Менделеева. После этого они играют в пиклбол. Шесть дней в неделю они вместе занимаются с личным тренером.

Санчес также отметила, что после начала их отношений муж из «слегка неловкого затворника из Сиэтла» превратился в «человека, который открыл для себя радость, любовь и косметическую дерматологию».

