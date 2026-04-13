Врач дал пять советов по избавлению от весенней хандры

Колка дров, стирка белья руками, мытье полов на коленях и смех по 17 раз на дню — это лучшие средства от весенней хандры и усталости. Такие необычные рекомендации дала врач-реабилитолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова.

Чтобы вернуть себе энергию, которую "забрала" зима, можно обратиться к хрономедицине. Это раздел медицины, изучающий закономерности здоровья по сезонам и суточным ритмам организма.

Врач Мария Коновалова в беседе с aif.ru дала пять советов избавления от весенней усталости, имеющих научную основу.

Защита от разрушительных мыслей

Самые вредные эмоции весной — это гнев, раздражительность, обида, зависть, ревность. Они плохо действуют на печень и желчный пузырь, нуждающиеся в укреплении в это время года.

«Берегите себя от общения с людьми, которые вызывают у вас эти переживания. Окружайте себя теми, с кем вы можете испытывать счастье, радость и любовь», — советует Мария Коновалова.

Активация зон печени и желчного пузыря

«Массируйте височные зоны, смещая сухожильный шлем и устраняя проминанием болезненные точки. Отстукивайте наружную поверхность бедра, голени сверху вниз перед каждым приемом пищи. Проминайте болезненные точки на стопе в промежутках между первой и второй, четвертой и пятой плюсневыми косточками (продолжение пальцев)», — рекомендует специалист.

Если нет желчекаменной болезни, то можно заводить пальцы под правое подреберье и вычерпывающими движениями подталкивать желчь к средней линии живота перед каждым приемом пищи.

Больше ходите, танцуйте, двигайте руками.

«Зона печени и желудка находится в области грудной мышцы. Мытье полов на коленях, ношение коромысла, стирка белья руками, колка дров — самые эффективные лечебные упражнения от весенней хандры», — указывает эксперт.

Соблюдение режима сна

Специалист советует ложиться спать до 22:30, что связано с суточным ритмом работы желчного пузыря и печени.

Кроме того, такой режим поможет отрегулировать ночное снижение кортизола, что важно для повышения стрессоустойчивости.

Смехотерапия

Чаще смейтесь и улыбайтесь.

«Смехотерапия — самая простая и результативная практика от снижения настроения. Находите возможность смеяться не менее 17 раз в день до содрогания грудобрюшной диафрагмы. Ученые доказали, что это обязательное условие для гормонального здоровья», — объясняет врач.

Настройка на любовь

Состояние влюбленности имеет особую силу для укрепления здоровья весной.