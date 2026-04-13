Врач дал пять советов по избавлению от весенней хандры

Врач Коновалова рекомендовала смехотерапию и домашнюю работу от хандры весной
Колка дров, стирка белья руками, мытье полов на коленях и смех по 17 раз на дню — это лучшие средства от весенней хандры и усталости. Такие необычные рекомендации дала врач-реабилитолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова.
Чтобы вернуть себе энергию, которую "забрала" зима, можно обратиться к хрономедицине. Это раздел медицины, изучающий закономерности здоровья по сезонам и суточным ритмам организма.
Врач Мария Коновалова в беседе с aif.ru дала пять советов избавления от весенней усталости, имеющих научную основу.
Защита от разрушительных мыслей
Самые вредные эмоции весной — это гнев, раздражительность, обида, зависть, ревность. Они плохо действуют на печень и желчный пузырь, нуждающиеся в укреплении в это время года.
«Берегите себя от общения с людьми, которые вызывают у вас эти переживания. Окружайте себя теми, с кем вы можете испытывать счастье, радость и любовь», — советует Мария Коновалова.
Активация зон печени и желчного пузыря
«Массируйте височные зоны, смещая сухожильный шлем и устраняя проминанием болезненные точки. Отстукивайте наружную поверхность бедра, голени сверху вниз перед каждым приемом пищи. Проминайте болезненные точки на стопе в промежутках между первой и второй, четвертой и пятой плюсневыми косточками (продолжение пальцев)», — рекомендует специалист.
Если нет желчекаменной болезни, то можно заводить пальцы под правое подреберье и вычерпывающими движениями подталкивать желчь к средней линии живота перед каждым приемом пищи.
Больше ходите, танцуйте, двигайте руками.
«Зона печени и желудка находится в области грудной мышцы. Мытье полов на коленях, ношение коромысла, стирка белья руками, колка дров — самые эффективные лечебные упражнения от весенней хандры», — указывает эксперт.
Соблюдение режима сна
Специалист советует ложиться спать до 22:30, что связано с суточным ритмом работы желчного пузыря и печени.
Кроме того, такой режим поможет отрегулировать ночное снижение кортизола, что важно для повышения стрессоустойчивости.
Смехотерапия
Чаще смейтесь и улыбайтесь.
«Смехотерапия — самая простая и результативная практика от снижения настроения. Находите возможность смеяться не менее 17 раз в день до содрогания грудобрюшной диафрагмы. Ученые доказали, что это обязательное условие для гормонального здоровья», — объясняет врач.
Настройка на любовь
Состояние влюбленности имеет особую силу для укрепления здоровья весной.
«Проминайте кулаком середину грудины, отстукивайте по средней линии внутреннюю сторону предплечья от локтевого сгиба до кисти до покраснения. Эти простые упражнения помогут вам настроить свое тело на чувство любви - к себе, близким, профессии, жизни!» — заключает Мария Коновалова.