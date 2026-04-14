Почему тянет к плохим новостям: психотерапевт объяснил опасную ловушку мозга

Психотерапевт Федорович отметил, что интерес к пугающим новостям связан с попыткой защитить себя.

© Vse42.ru

Замечали, что от репортажа о катастрофе, аварии или стихийном бедствии бывает сложно оторваться? А новость о взрыве или убийстве почти всегда цепляет сильнее, чем что-то спокойное и повседневное? По словам психотерапевтов, такая тяга к страшному – вовсе не признак испорченности, а древний механизм выживания, который в современных условиях нередко оборачивается против нас.

Врач-психотерапевт Александр Федорович в разговоре с "Радио 1" отметил, что хорошими новостями мозг обычно удивить трудно. Позитивные новости не создают внутреннего напряжения. Они не требуют от мозга срочной реакции, а значит, не становятся для него чем-то первоочередным. Совсем иначе работают страшные новости. Они напрямую воздействуют на самые древние отделы мозга – те, что отвечают за выживание, сообщил эксперт.

По его словам, мозг мгновенно считывает такой сигнал как: "Опасность! Внимание!" – и человек буквально замирает перед экраном, даже если умом понимает, что лично ему ничего не угрожает. Появляются тревога и страх. Возникает ощущение, что подобное может случиться с кем угодно и в любой момент. И это как раз самое важное.

– Страшная новость не оставляет нас равнодушными, потому что она нарушает наше базовое чувство безопасности. Если кто-то погиб при взрыве в соседнем городе – значит, и со мной это может случиться. Если убили человека на улице – значит, и я не застрахован. Мозг начинает лихорадочно собирать информацию: как это произошло? Почему? Кто виноват? Как мне этого избежать? Он пытается восстановить контроль над ситуацией, – сказал врач.

Но в этом и парадокс: чем больше человек погружается в страшные новости, тем меньше контроля он ощущает. Тревога не снижается, а только усиливается. Психотерапевт добавил, что понимание этого механизма – уже половина дела. Осознавая, как именно мозг реагирует на тревожный контент, человек может лучше контролировать свое состояние и не подпитывать в себе чувство опасности в особенно уязвимые моменты.