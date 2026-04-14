Психолог объяснила, чем мысли о смерти полезны для жизни

Психолог Абравитова объяснила, чем мысли о смерти полезны для жизни
Помнить и думать о смерти — это крайне полезное качество для человека, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.
По её словам, мысли о смерти приводят к осознанности существования.
«Люди перестают растрачивать жизнь попусту. Начинают понимать, что она конечна, и используют её по полной программе для достижения своих целей», — поделилась она.
В этот же момент в жизнь начинают вкладываться смыслы, продолжила психолог.
«Конечно, люди с философским складом ума — они помнят о смерти и делают жизнь значимой. Тогда отсеивается очень много пустого, лишнего и мусорного. Люди не тратят себя на всякую ерунду. И жизнь становится полноценной и яркой», — отметила она.