Специалист объяснил, как реагировать на общение партнера с бывшими

Ежегодно 14 апреля отмечается международный неофициальный праздник — День бывших супругов. Его цель — помочь людям научиться воспринимать развод как опыт, забыть прошлые обиды, поблагодарить за прожитые моменты и двигаться дальше. Однако не все могут так просто отпустить своих экс-возлюбленных. Некоторые пытаются сохранить контакт, даже несмотря на новые отношения. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, как реагировать, если ваша вторая половинка общается с бывшим, чтобы не разрушить отношения, но и отстоять свои границы.

Когда и какое общение уместно

По ее словам, важно, чтобы ваш возлюбленный не скрывал факт общения с бывшей. Вы имеете полное право знать все, что может повлиять на ваши отношения:

«Прошлое — это личное дело каждого человека. Но когда мы находимся в отношениях, у нас, кроме личных границ и личного пространства, появляется и пространство совместное. У вас есть право оберегать ваше общее пространство от не самых желанных людей и контактов».

Специалист отметила, что есть условно легальные причины для продолжения общения с бывшим партнером: общие дети или бизнес.

«Если у вашего партнера есть общие дети в прошлом браке, то стоит обговорить, как часто он будет общаться с ними и в каком формате. Например, у них могут быть приняты семейные выезды, и это может стать для вас полным шоком. Также важно обсудить, какие вопросы он может обсуждать с бывшей супругой, — посоветовала Алексеева. — Кроме того, если у любимого совместный бизнес с бывшей, точно так же необходимо обговорить их формат общения, чтобы привычные для него звонки по ночам касательно срочных договоров не стали причиной для развода уже с вами».

Почему не стоит общаться с бывшими

По мнению специалиста, если вашего возлюбленного не связывают дети, бизнес, совместный большой проект, то стоит задуматься, зачем он поддерживает это общение:

«Вы должны понять, все ли закончено в этих отношениях или с чьей-то стороны еще есть надежды».

Еще более сомнительный вариант, когда общение продолжается по причине того, что «их когда-то многое связывало». Это уже похоже на созависимость, когда нет сил или желания завершить этот жизненный этап. Стоит подумать, готовы ли вы это терпеть в ваших отношениях, предостерегла Алексеева.

Психолог заверила: даже если общение вашей второй половинки с бывшим партнером в абсолютном смысле кристально деловое, то оно может быть неприятно и неприемлемо для вас. И это нормально.

«Вы не обязаны принимать вместе с любимым всех его бывших жен, сожительниц и любовниц. Поэтому важно это обсуждать в начале отношений. Проговаривать, что для вас допустимо и ценно, чтобы потом, когда отношения станут серьезными, это не перерастало в невыполнимые ультиматумы или скандалы», — порекомендовала специалист.

Как правильно реагировать на общение

По мнению психолога, нужно обсудить с новым партнером, насколько это допустимо:

«Некоторые нормально относятся, когда их любимый человек поддерживает общение с бывшим супругом, но не у них на глазах. Главное, не нужно вечером пересказывать в подробностях ваши звонки и переписки».

Также важно попросить не обсуждать с вами спорные моменты общения с бывшими, заметила специалист. Например, что вы поругались из-за алиментов или из-за родственников.

«Это поможет оградить вас от негативных эмоций, к которым вы не имеете никакого отношения. Не давайте вашему спутнику жизни вовлекать вас в его прошлое. Это может привести к тому, что один скандал перерастет в другой», — считает Алексеева.

Если бывший партнер присутствует в жизни вашего любимого человека, то это исключительно его обязанность сделать так, чтобы всем людям, которые находятся в близком контакте, было комфортно, подчеркнула психолог.

«Не вы должны драться за его внимание и объяснять, что вам плохо. Это он обязан обеспечивать спокойную зону комфорта для всех», — заверила Алексеева.

