Психолог ответил, с чего нужно начинать путь к духовности

Необходимо взглянуть на себя и свою жизнь со стороны.

Приём «наблюдателя» позволит разобраться в чувствах и эмоциях, он активно применяется в коучинге, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Юлия Куликова-Цай.

«[Начинать путь к духовности нужно — прим. ГМ] с самопознания. Просто исследовать свои чувства, эмоции, наблюдать за собой. Очень крутая история, когда ты становишься наблюдателем самого себя. Это очень коучинговый приём, который был разработан в 50-60-е годы. Это идея того, что есть ты и ещё камера, как на съёмочной площадке, которая тебя наблюдает. Ты можешь туда, как режиссёр этого всего, заглядывать и оценивать самого себя. В этом есть очень сильная история, потому что она позволяет нам отследить, что мы на самом деле делаем и как это выглядит со стороны. Это как эффект наблюдателя».

Ранее психолог Елена Соловьёва предостерегла от использования примитивных аффирмаций. Она объяснила, что такие внушения могут искажать реальность и не приведут к счастью.