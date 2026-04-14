Дружба с женщиной: правда, о которой мужчины предпочитают не говорить

В теории дружба между мужчиной и женщиной выглядит как цивилизованный компромисс, а на практике часто превращается в тонкую игру с неочевидными правилами. И главное — никто не признается, во что именно он играет.

Казалось бы, ну какая разница — ведь в друзьях любого пола мы ценим не гендерные качества, а какие-то другие. Чувство юмора, способность вместе валять дурака от души или проживать трагедии, умение поддержать в радости и горе и дальше там еще большой список. Но почему тогда возникло расхожее мнение, что между мужчиной и женщиной никакой дружбы быть не может? Психолог Радмила Бакирова помогла разобраться в вопросе.

С женщиной можно говорить нормально

В дружбе с женщиной есть один неожиданный бонус — разговоры. Не просто стандартно обсудить дела и бизнес, а по душам поговорить про жизнь, эмоции, нюансы, которые в мужской компании обычно не обсуждаются.

«Это расширяет восприятие мужчины, делает воображение гибче и в целом прокачивает коммуникацию. И да, иногда это просто приятно — когда тебя слушают не вполуха», — утверждает эксперт.

Сексуальное напряжение никуда не девается

Можно сколько угодно говорить самим себе, что вы просто друзья, но если есть физическое притяжение, оно будет присутствовать фоном. И в какой-то момент оно либо реализуется, либо начинает мешать. И вот тут дружба либо меняет формат, либо заканчивается. Уместно в таком случае спросить себя: а готовы ли вы к такому раскладу?

Разные ожидания

Один из друзей думает, что это дружба, а другой — просто ждет подходящего момента, чтобы перевести общение в другую плоскость.

«И это классическая ловушка: даже если никто ничего не озвучивает, внутренние сценарии могут сильно отличаться. А потом возникает такой момент, в которой невозможно избежать вопроса, а вы вообще в одной истории или нет?. И вот тут может возникнуть серьезная проверка для отношений в принципе», — подчеркивает психолог.

Про уровень зрелости

Дружба между мужчиной и женщиной, конечно же, возможна. Но она неизбежно требует ясности и искренности — хотя бы внутренних, а это уже вопрос зрелости и готовности отказаться от иллюзий. Если оба понимают границы, не играют в скрытые ожидания и не используют друг друга как запасной вариант — все работает. Если нет — начинается привычный по литературе и фильмам сюжет, где дружба оказывается лишь промежуточной станцией. А дальше — ну, а дальше могут быть различные варианты. Но именно к дружбе они уже имеют мало отношения.