Перечислены манипуляции, с помощью которых вами незаметно управляют

Мы привыкли думать, что манипуляция — это что-то из арсенала хитрых людей, которые сознательно управляют другими. Но на деле все гораздо сложнее. Манипуляции встроены в повседневное общение и время от времени ими пользуются все. Только мы не всегда это замечаем за собой и думаем, что все нормально.

Подумаешь, тут обесценил, там не ответил, здесь наорал. Все же так делают. Но есть так делают все, это вовсе не значит, что это норма. Вместе с когнитивно-поведенческим психологом Ксенией Поповой разбираемся в самых распространенных манипуляциях, о которых стоит знать каждому.

Обесценивание: наши неправильные чувства

Обесценивание редко звучит как откровенное унижение. Оно гораздо тоньше. Человеку не говорят, что он плохой, но ему явно дают понять, что реакция неадекватна. Фразы могут быть совершенно безобидными, но при этом звучать так, словно плюнули в душу.

«На первый взгляд обесценивание может выглядеть как попытка успокоить. Но ключевой момент — ваши переживания не принимаются всерьез. Их как будто игнорируют и пытаются перевести разговор в другое русло. В результате человек начинает сомневаться в себе. Если подобное происходит регулярно, формируется привычка подавлять эмоции и не озвучивать свои потребности. Это и есть цель манипуляции — лишить человека опоры на собственные чувства, чтобы им было легче управлять», — говорит Ксения.

Пассивная агрессия: скрытая враждебность без ответственности

Пассивная агрессия — это способ выразить злость, не признавая ее. Человек не говорит прямо, что его не устраивает, но транслирует это через поведение: колкие замечания, игнорирование, холодность.

«Самое сложное здесь — это отсутствие ясности. Вы чувствуете напряжение, но не можете точно сказать, в чем проблема. В ответ на прямой вопрос часто звучит, что все нормально. Но это «нормально» сопровождается тоном, взглядом, действиями, которые говорят об обратном», — отмечает психолог.

В результате вы начинаете искать причину в себе, пытаться исправить ситуацию, угадывать настроение другого. Так формируется удобная для манипулятора динамика: он не несет ответственности за свое поведение, вы берете ее на себя и начинаете ковыряться в себе.

Игнорирование и молчание: давление через пустоту

Молчание имеет место быть в конфликте, когда нужно промолчать, чтобы не наговорить лишнего. А может может быть и инструментом контроля.

«В манипулятивной форме оно используется как наказание. Человек резко прекращает общение, игнорирует сообщения, избегает контакта, но не объясняет причин. Это создает сильное внутреннее напряжение. Возникает ощущение неопределенности: что произошло, что вы сделали не так, как все исправить. Психика плохо переносит такую подвешенность, поэтому появляется желание как можно быстрее восстановить контакт. Даже ценой собственных уступок...» — говорит эксперт.

Таким образом, манипулятор добивается нужного поведения без прямых требований. Вы сами начинаете искать способы загладить вину, даже если объективно не виноваты.

Газлайтинг: разрушение доверия к себе

Газлайтинг — одна из самых опасных форм манипуляции, потому что она подрывает базовое ощущение реальности. Человеку систематически внушают, что он неправильно помнит события, неверно их интерпретирует или слишком остро реагирует.

«Это может начинаться с мелочей: отрицания сказанных слов, искажения фактов, обвинений в чрезмерной чувствительности. Постепенно человек теряет уверенность в собственной памяти и восприятии», — говорит Ксения.

В итоге он начинает ориентироваться не на себя, а на другого. Это делает человека полностью зависимым в оценке происходящего.

Давление через чувство вины: управление через мораль

Манипуляции через вину работают потому, что большинство людей не хочет быть плохими. Нам важно чувствовать себя хорошими, справедливыми, благодарными.

«Манипулятор использует это, напоминая о прошлых поступках, жертвах или ожиданиях. Часто звучит скрытое сообщение: "Ты должен". Даже если это не произносится прямо, оно считывается. В результате человек начинает действовать не потому, что хочет, а потому что так нужно. При этом его собственные желания и границы отходят на второй план», — комментирует психолог.

Главная проблема в том, что чувство вины возникает даже там, где нет реальной ответственности. И если это не отслеживать, можно постоянно жить, оправдывая чужие ожидания.

Роль жертвы: управление через жалость

«Эта манипуляция строится на демонстрации страдания. Человек показывает, насколько ему тяжело, одиноко или несправедливо с ним обошлись. Это может быть искренне, но используется как способ повлиять на другого. В такой ситуации включается естественное желание помочь. Но постепенно помощь превращается в обязанность. Если вы отказываетесь, возникает ощущение, что вы бросаете человека в беде», — говорит эксперт.

Так формируется зависимость: один постоянно спасает, другой остается в позиции жертвы. При этом решения проблемы не происходят, потому что цель — не решить, а удержать влияние.

Лесть и особое отношение: давление через значимость

Манипуляция может выглядеть очень приятно. Человеку говорят, что он лучший, незаменимый, единственный, кто может справиться с проблемой. Это создает ощущение значимости и уникальности.

«Но за этим почти всегда следует ожидание: сделать больше, взять на себя ответственность, согласиться на неудобные условия. Отказ становится психологически сложным, потому что возникает страх потерять особый статус: "Ведь как я откажусь, когда только я могу с этим справиться?"», — отмечает Ксения.

Таким образом, похвала превращается в инструмент влияния. И если не отделять одно от другого, можно незаметно начать делать то, что вам на самом деле не подходит.

Эмоциональный шантаж: давление через страх

Это более жесткая форма манипуляции, где используются угрозы — прямые или косвенные. Потеря отношений, наказание, ухудшение ситуации — все это ставится на кон. Иногда угрозы звучат открыто, иногда завуалированно. Но смысл один: если вы не сделаете то, что нужно другому человеку, будут последствия.

«В такой ситуации человек действует из страха, а не из своего выбора. Это разрушает ощущение безопасности в отношениях и постепенно подрывает уверенность в себе», — говорит психолог.

Двойные сигналы: путаница как способ контроля

Когда слова и поведение не совпадают, возникает внутренний конфликт. Человек говорит, что все в порядке, но ведет себя холодно или раздраженно. Это заставляет вас искать скрытый смысл, анализировать, подстраиваться. Вы начинаете брать на себя ответственность за чужие эмоции, даже если они не были прямо озвучены или вы здесь вообще ни при чем.

«Такая неопределенность удобна для манипулятора: он всегда может сказать, что ничего не имел в виду, а вы сами все придумали», — отмечает эксперт.

Саботаж: скрытое сопротивление

Вместо прямого отказа человек соглашается, но не выполняет договоренности. Или делает это так, что результат оказывается бесполезным и приходится все переделывать самостоятельно. Простой пример: вы попросили мужчину убрать квартиру, он это делает через силу и специально так, чтобы вам пришлось все переделывать и больше никогда его об этом не просить.

«Это способ избежать конфликта и одновременно выразить несогласие. Но при этом ответственность за результат снова ложится на другого. Саботаж разрушает доверие, потому что формально договоренность есть, а фактически — нет», — комментирует Ксения.

Изоляция: лишение внешней опоры

Манипулятор может постепенно ограничивать ваши контакты с другими людьми. Он обесценивает друзей, критикует близких, намеренно создает конфликты.