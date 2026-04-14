Почему все больше россиян предпочитают жить в одиночестве

Аналитики сообщают, что современный мировой тренд на одиночество добрался и до России. Около 45 процентов опрошенных жителей страны отмечают, что за последние годы в их городе или селе стало больше людей, живущих в одиночку. Причем чаще одни проживают не пожилые, а люди активного трудоспособного возраста. Этот показатель достиг максимума за все время наблюдений. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, почему наблюдается рост числа одиноких людей и изменится ли эта тенденция в будущем.

Как рассказала эксперт, в Россию пришла тенденция, которая свойственна многим европейским странам: все больше людей выбирают жизнь в одиночестве, потому что делают ставку на личное развитие, карьеру, путешествия, хобби и самодостаточность.

«Для таких людей главное — внутренний комфорт и умение быть интересным самому себе, а не наличие семьи или постоянного окружения. Это приводит к определенному расколу в обществе. С одной стороны, появляются люди, которые сознательно выбирают одиночество, с другой — остаются приверженцы традиционных семейных ценностей», — отметила Абравитова.

По ее мнению, это изменение жизненного уклада россиян во многом связано с предыдущим периодом, когда семейным ценностям уделялось мало внимания, а личный успех и свобода от обязательств считались приоритетом.

«Но важно понимать, что для российского общества такой подход не является органичным. Традиционные семейные ценности глубоко укоренены в культуре и духовных основах нашей страны. Поэтому нынешняя мода на одиночество — скорее временное явление, которое, как и любая мода, со временем утихнет», — считает собеседница «ВМ».

В последние годы государственная политика в России активно разворачивается в сторону поддержки семьи, многодетности и традиционных устоев. В ближайшие 5–10 лет эта тенденция может переломить популярность одиночного образа жизни, предположила психолог.

«Если общество будет поощрять семейные ценности бонусами, льготами и новыми возможностями, многие пересмотрят свои приоритеты и вернутся к семейной модели жизни», — заверила Абравитова.

