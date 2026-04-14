Перечислены последствия частого просмотра коротких видео

Современные соцсети с короткими динамичными видео создают среду, в которой информация сменяется очень быстро, одна картинка за другой, без пауз. Почему это опасно для мозга, объяснил старший научный сотрудник отдела психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Иван Розанов.

«Мозг привыкает к такому ритму и начинает ждать мгновенного "вознаграждения". В результате человеку все труднее сосредотачиваться на задачах, требующих времени. И особенно сильно это проявляется у подростков — их нервная система еще активно развивается», — объясняет доктор Розанов.

Механизм процессов, происходящих в мозге, ученые анализировали в многочисленных исследованиях. Механизм привыкания объясняется просто: каждый новый рилс или сториз, доставляющий нам удовольствие — это небольшая доза дофамина, что заставляет нас снова и снова тянуться к экрану в ожидании следующего "вознаграждения".

Но действительно ли так вредна "упаковка" информации? Почему "клиповый" формат, по сути, разрушителен для нашего мозга?

Крупный мета-анализ данных почти 100 000 участников, опубликованный в журнале Psychological Bulletin в минувшем году, показал тревожную картину. Высокое потребление коротких видео было связано с ухудшением когнитивных способностей, причем сильнее всего страдали внимание и способность контролировать свои импульсы. Исследование, опубликованное в журнале Acta Psychologica, уточняет: пагубное влияние на внимание, память и умственную усталость оказывает не столько сам факт просмотра, сколько "скролл-погружение" — привычка пролистывать ленту механически, "на автомате".

«Последствия для психического здоровья от такого формата потребления информации могут быть серьезными», — предупреждает Иван Розанов.

Эксперт перечислил возможные отклонения:

снижается усидчивость, падает продуктивность;

формируется феномен "поверхностного усвоения": вы помните эмоцию, но не то, чем она вызвана;

возникает эффект "эмоциональных американских горок": повышается раздражительность, стабилизировать настроение все труднее;

в реальном общении становится сложнее распознавать эмоции собеседника и держать зрительный контакт.

Отдельное исследование, посвященное так называемой "цифровой амнезии", показало, что студенты, смотревшие короткие образовательные ролики, запоминали лишь 40% информации. А те, кто учился с помощью продолжительных видео, сохраняли в памяти 65% материала.

Самой яркой иллюстрацией проблемы стало признание Оксфордским словарем в 2024 году термином года фразы "Brain rot" (гниение мозга). Конечно, о буквальном "гниении" речь не идет. Этот термин описывает навязчивое увлечение онлайн-контентом, которое приводит к ухудшению умственного или интеллектуального состояния человека из-за переизбытка разнообразной, не связанной информации.

«Особенно вредно просматривать динамический контент перед сном. Синий свет экранов подавляет мелатонин (гормон сна), а возбуждение от видео вызывает хронический недосып, — предупреждает Иван Розанов. — Осознанное отношение к потреблению контента, регулярные "цифровые паузы" и развитие навыков познания способны смягчить потенциальные негативные эффекты и сохранить преимущества, которые социальные технологии предоставляют для общения, обучения и самовыражения».

Кто в группе повышенного риска? Ответ ожидаем: дети и подростки, у которых мозг еще только формируется. Исследование 2024 года на выборке из 11 876 подростков от 9 до 12 лет выявило связь между временем, проводимым у экрана, и психотическими переживаниями. А китайское исследование с участием 84 подростков 12 лет подтвердило: аддиктивное поведение при просмотре коротких видео предсказывает ухудшение рабочей памяти у детей.

Бездумное пролистывание ленты действительно ведет к "туману" в голове, но человеческий мозг пластичен — и от дурной привычки бесконечно листать рилс можно избавиться, если вовремя взять паузу.