Психотерапевт предупредил о последствиях излишней любви к порно

Регулярный просмотр порнографии может перерасти из здорового увлечения в патологию, предупредил сексолог-психотерапевт Андрей Булах. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о последствиях излишней любви к контенту для взрослых.

© Lenta.ru

Психотерапевт объяснил, что основная опасность кроется не в самом порно, а в его неразрывной связи с мастурбацией.

«Сначала человек использует порно, чтобы смотреть и мастурбировать, но при излишнем увлечении без него возбуждение возникает хуже или вообще не возникает. В этот момент формируется порнозависимость. Со временем это может привести к тому, что пропадает естественное возбуждение от реального партнера», — уточнил Булах.

По словам специалиста, если оргазм при просмотре порно происходит, например, три раза из 10 оргазмов, а с партнером — семь раз, это нормально. Когда соотношение оргазмов составляет 50 на 50 процентов, можно говорить о развитии зависимости.

Кроме того, как отметил Булах, при излишней любви к подобному контенту в сознании закрепляются конкретные сексуальные сценарии, которые человек видит на экране. Часто эти сценарии содержат элементы агрессии или принуждения, что невозможно или недопустимо воспроизвести в реальных любовных отношениях. Это может приводить к проблемам с возбуждением и оргазмом, предупредил сексолог.

