Назван рабочий способ вернуть секс в отношения

Вернуть секс в отношения можно при помощи трех последовательных действий. Об этом рассказала психолог Инна Мирная в беседе с Life.ru.

Для начала специалистка посоветовала снизить давление вокруг темы секса, так как ожидания и требования обычно не дают результата. Второй шаг, по ее словам, заключается в том, чтобы восстановить физические и эмоциональные силы партнеров. Она пояснила, что в состоянии стресса и усталости бесполезно ждать страсти, так как у человека просто нет на это ресурса.

Затем эксперт рекомендовала постепенно начать возвращать эмоциональную близость. Она предупредила, что фокусироваться на сексе по-прежнему не нужно, лучше просто больше времени проводить вместе, чаще обниматься и разговаривать.

Мирная также отметила, что очень важно на протяжении всего времени воздержаться от обвинений друг друга, так как это лишь усугубит проблему. «Биология устроена просто: сначала безопасность, потом удовольствие», — объяснила психолог.

Ранее эксперт по вопросам секса Джиджи Энгл предупредила, что некоторые слова могут испортить сексуальную близость. Она уточнила, что фраза «Не останавливайся, сильнее» иногда отвлекает мужчин от процесса и снижает их уверенность в себе.