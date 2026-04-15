Психолог рассказала, как распознать токсичность в отношениях

Токсичные отношения часто выглядят вполне привычно: человек будто бы заботится, что-то советует, обижается из лучших побуждений, критикует «для пользы». Но если после такого общения остаются тяжесть и вина, это уже серьёзный сигнал, рассказала «Чемпионату» организационный и клинический психолог, системный семейный психотерапевт Диана Гончарова.

Эксперт советует ориентироваться на собственное состояние. Когда человеку плохо, а в ответ он слышит «сама виновата», «не преувеличивай» или «ты всё не так поняла», речь идёт не о поддержке. В здоровых отношениях с чувствами партнёра считаются, в токсичных их обесценивают.

Один из самых точных признаков — невозможность быть собой рядом с человеком. Приходится подбирать слова, следить за интонацией, угадывать настроение, лишний раз не спорить. Со временем это превращается в постоянное внутреннее напряжение.

Ещё один тревожный момент — когда чувствам и мнению как будто нет места.

«Вам неприятно или обидно, а в ответ вы получаете насмешку, раздражение или холодное молчание. То же касается несогласия. Формально вам никто ничего не запрещает, но цена за слово «нет» оказывается слишком высокой», — прокомментировала психолог.

Она отмечает, что токсичность нередко маскируют под заботу. Например, человеку настойчиво советуют, как ему есть, спать, одеваться или с кем общаться, хотя он об этом не просил.

«Также если вам всё время плохо, а это объясняют вашей чувствительностью или неблагодарностью, это очень важный маркер», — добавила эксперт.

Тот же механизм работает не только в союзе между партнёрами, но и в других видах отношений, например, с коллегами. Психолог объяснила, что атмосферу в коллективе разъедают скрытые коалиции, неформальные лидеры и привычка назначать одного виноватого за общий провал.

Не менее показательный фон — постоянные вина и стыд. Если человека регулярно стыдят за слова, внешность, реакции или решения, ему постепенно расшатывают самооценку и человек начинает сомневаться в себе даже там, где раньше был уверен.

При этом, как подчёркивает Диана Гончарова, выйти из таких отношений бывает непросто. Людей удерживают привычка, страх одиночества, деньги, статус или общая история. Иногда токсичная модель и вовсе кажется почти нормальной, если она знакома с детства.