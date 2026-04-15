Стало известно, почему полезно сомневаться

Исследование, опубликованное в журнале Thinking & Reasoning, рассматривает сомнение не как простую неуверенность, а как отдельный эмоциональный механизм, который влияет на то, как человек мыслит и принимает решения.

Интуиция и аналитическое мышление

В когнитивной психологии часто выделяют два режима мышления. Первый — интуитивный. Он быстрый, автоматический и почти не требует усилий. Второй — аналитический. Он медленный, требует концентрации и заметных когнитивных ресурсов.

Проблема заключается в том, что мозг стремится экономить энергию и по возможности полагается на интуицию. Тогда возникает ключевой вопрос: как система понимает, что интуиции недостаточно и нужно включить более сложное мышление?

Сомнение как эмоциональный сигнал

Авторы исследования — Седрик Кортиаль, Жером Прадо и Серж Капарос — предложили альтернативу классической модели метакогнитивного контроля.

Традиционный подход предполагает, что человек «логически оценивает» правильность ответа и на этом основании переключается между стратегиями мышления. Новая гипотеза утверждает другое: ключевую роль играет эмоциональная реакция.

Сомнение здесь — это не просто «я не уверен». Это скорее неприятное чувство внутри. Оно появляется, когда первый, интуитивный ответ не стыкуется с тем, что требует логика задачи. Из-за этого привычное мышление как будто сбивается, и возникает внутренний дискомфорт.

Как проверяли гипотезу

В экспериментах людям давали логические задачи в виде силлогизмов — это короткие рассуждения из двух посылок и вывода.

В части задач интуиция подсказывала один ответ, а логика — другой. Например, утверждение могло звучать вполне правдоподобно, но при этом не давать строгого логического вывода. На ответ отводилось ограниченное время, а затем участников просили оценить, насколько они сомневались, чувствовали тревогу и внутренний дискомфорт.

Результат был стабильным: когда интуиция и логика расходились, люди чаще испытывали сомнение и сильнее ощущали тревожность.

Что происходит при глубоком размышлении

Во втором эксперименте время на первичный ответ сократили до нескольких секунд, чтобы зафиксировать чистую интуицию. Затем участникам давали возможность пересмотреть решение без ограничения времени.

Исследователи отслеживали три показателя:

изменил ли человек первоначальный ответ;

сколько времени он тратил на повторное размышление;

сообщал ли он о сознательном анализе задачи.

Чем сильнее было сомнение после первого ответа, тем чаще участники переходили к более глубокому анализу и корректировали решения.

Когда сомнение помогает, а когда мешает

Данные показали важную нелинейную зависимость:

слабое сомнение чаще приводило к поверхностной переработке ответа, без реального пересмотра;

сильное сомнение заставляло участников полностью пересматривать логику и менять решение.

Иными словами, умеренный дискомфорт может закреплять исходную ошибку, а выраженное сомнение — наоборот, стимулировать исправление.

Исследование хорошо показывает одну вещь: сомнение — это не просто отсутствие уверенности. Это активный сигнал, который влияет на работу мышления. По сути, он может «переключать» мозг с быстрых интуитивных ответов на более вдумчивый анализ.

И важно, насколько сильным оказывается это чувство. Легкое сомнение почти не влияет на ход мыслей, а вот сильное способно заметно изменить сам способ принятия решений.