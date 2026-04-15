Назван приятный способ быстро снять стресс

Поцелуи помогают быстро снять стресс, утверждает психолог Кочита Сиси. Этот приятный способ избавиться от накопленного напряжения она раскрыла в интервью изданию Hola.

Сиси пояснила, что во время поцелуя вырабатываются такие гормоны, как дофамин, который отвечает за удовольствие, окситоцин, связанный с привязанностью, и эндорфины, позитивно влияющие на общее благополучие. Кроме того, происходит снижение уровня кортизола в крови, который известен как гормон стресса, отметила специалистка.

По ее словам, головной мозг интерпретирует поцелуй как признак межличностной безопасности, поэтому в организме снижается активация защитных систем. Также данная форма близости позволяет прервать негативные размышления и вернуть человека в настоящий момент. При этом Сиси подчеркнула, что у некоторых людей поцелуи, напротив, могут вызывать тревогу из-за страха быть отвергнутыми, неразрешенных конфликтов или болезненного опыта в прошлом.

