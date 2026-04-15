Специалист предупредил о привычке, приводящей к эмоциональному выгоранию

Психологи всё чаще говорят о важности умения отказывать. Привычка соглашаться на всё подряд может приводить к стрессу и эмоциональному выгоранию. Специалисты отмечают, что одна из главных причин — страх испортить отношения. В результате человек соглашается даже тогда, когда не хочет, и со временем накапливает раздражение. Чтобы этого избежать, психологи советуют делать паузу перед ответом и заранее определять для себя границы, которые не готовы нарушать.Подробнее о том, почему людям бывает сложно говорить «нет», Авторадио рассказала психолог Софья Сулим:

«Отказывать как-то не принято было, больше надо было производить впечатление надёжного, хорошего, правильного человека. Я думаю, это один из базовых таких факторов, вшитых в нашу ментальность. Это первое. Второе — зависит от того, какой человек перед нами. Очень много созависимых людей, много людей с своими детскими травмами, связанными с неблагоприятными отношениями в семьях. Это действительно комплексное понятие, а научиться этому "нет", можно только внутренне, перестраивая свою личность. Но если человек не научится "нет" — это имеет свои последствия, потому что тем самым мы не идём в свою настоящую жизнь, мы, скажем так, больше ориентируемся на окружающих, на окружающую обстановку, подстраиваемся, и проходят возможности, проходит жизнь, удовлетворённость падает, и, собственно, это приводит к выгоранию, потере смыслов и длительным депрессивным состояниям».

При этом специалисты подчёркивают, что умение отказывать — это навык, который можно постепенно развивать, снижая уровень стресса и сохраняя личные границы.