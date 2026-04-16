Названы способы сделать оральный секс лучше

Сексотерапевт Холли Ричмонд подсказала женщинам неочевидные способы сделать оральный секс лучше и доставить мужчинам больше удовольствия. Ее слова цитирует Women's Health.

© Lenta.ru

В первую очередь Ричмонд посоветовала проверить, обрезан ли пенис партнера. По ее словам, если крайняя плоть удалена, то практически любая стимуляция головки будет приятна, но у мужчин без обрезания интенсивные ласки в этой зоне могут вызывать дискомфорт и даже боль. Она пояснила, что это происходит из-за более высокой чувствительности.

При этом Ричмонд посоветовала не осторожничать во время орального секса слишком сильно. Она отметила, что большинство женщин боятся сжимать пенис, так как им кажется, что ощущение будет таким же неприятным, как при чрезмерном давлении на клитор. Однако сексотерапевт уверяет, что этого не произойдет. Хотя некоторые мужчины чувствительнее других, как правило, сдержанность в прикосновениях не нужна.

Чтобы лучше понять реакцию партнера на ласки, Ричмонд посоветовала спросить его об этом в процессе. Она уточнила, что вопросы должны быть короткими и требующими односложного ответа.

«Если вы проявляете любопытство, ваш партнер почувствует, что его удовольствие для вас важно. А это всегда выигрышный вариант», — заявила специалистка.

