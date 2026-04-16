Политолог указал на вред цензурирования эротического контента

Из-за отсутствия доступа к нему люди стали вести себя «примитивнее, нежели правильнее».

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился руководитель Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Недавно был очевидцем дискуссии о том, почему в отношениях мужчин и женщин более молодые поколения проявляют меньше нежности. В качестве одной из гипотез оказалось, что было поколение, которое имело уже доступ к порнографии, но при этом был достаточно большой пласт эротического кинематографа, плейбоевских фильмов в вечернее время, которые показывали более чувственные и нежные отношения, показывали эстетическую ценность отношений, чего нет в порнографии. Потом порнография стала радикально доступнее, а весь эротический контент из телевиденья и платформ был выпилен. Как следствие, у людей осталась только одна модель подражания, перестали балансировать более мягкие формы поведенческие, которые люди извлекали из фильмов и книг. Поэтому, когда вы лишаете доступа к какому-то такому пограничному контенту, по сути, уничтожаете серьёзный баланс, и люди скорее начинают вести себя примитивнее, нежели правильнее».

Ранее режиссёр Сергей Члиянц назвал вырезание сцен из фильмов «очередным обострением». Цензура закономерно возникла в сложившихся социально-исторических реалиях, однако дискуссия об удалении знаковых эпизодов из кинопроизведений «бессмысленна».