Как ведет себя человек с нарциссической травмой

Нарциссическая травма связана с внутренним ощущением собственной недостаточности, которое прячется за внешней уверенностью или стремлением к идеалу. Речь идет о глубокой ране самооценки, а не о самовлюбленности, как принято считать. Подробнее о том, как проявляется нарциссическая травма, почему она возникает и есть ли шанс на исцеление, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Ольги Романив.

В основе нарциссической травмы лежит болезненный разрыв между тем, «какой вы есть на самом деле», и «образом, которому якобы необходимо соответствовать», чтобы быть принятым, рассказала эксперт:

Постепенно формируется убеждение, что ценность зависит от соответствия ожиданиям. И чем дальше этот образ от реальности, тем сильнее напряжение, тревога и страх быть «не тем».

Как формируется нарциссическая травма

По словам психолога, формирование травмы часто начинается в семье, где любовь ощущается как награда, а не как естественное чувство:

Ребенок привыкает, что тепло и внимание появляются только тогда, когда он удобен, успешен или послушен. Хорошие оценки, достижения, примерное поведение становятся способом заслужить одобрение. В моменты неудач, слабости или простого несоответствия ожиданиям он сталкивается с холодом, игнорированием или разочарованием.

Так складывается важная внутренняя установка: чтобы быть достойным любви, нужно постоянно доказывать свою значимость, пояснила специалист. Собственные чувства, желания и особенности отходят на второй план. Ребенок учится подстраиваться, подавлять естественные импульсы и ориентироваться на внешнюю оценку.

Со временем это превращается в устойчивую модель восприятия себя таким, как будто внутри есть нечто «неправильное», что нужно скрывать или исправлять, — отметила Романив.

Как травма влияет на взрослую жизнь

Во взрослом возрасте нарциссическая травма проявляется через стремление к безупречности и болезненную чувствительность к оценке. Даже мягкая критика может восприниматься как подтверждение собственной несостоятельности.

Возникает постоянное сравнение себя с другими, чаще всего не в свою пользу, и ощущение, что окружающие лучше, успешнее, увереннее. Нередко появляется синдром самозванца — внутреннее убеждение в том, что все достижения случайны и рано или поздно окружающие увидят «настоящую правду». За внешней собранностью и стремлением соответствовать идеалу скрываются тревога и страх разоблачения. Это состояние требует постоянного напряжения, словно нужно все время держать планку, не позволяя себе расслабляться, — описала психолог.

Постоянная гонка за идеалом лишает возможности почувствовать удовлетворение. Даже значимые успехи быстро обесцениваются, потому что внутри нет устойчивого ощущения собственной ценности. Это приводит к эмоциональному выгоранию: силы уходят на поддержание образа и на соответствие ожиданиям, а ресурса для радости и спонтанности почти не остается.

Сложности возникают и в отношениях. Страх показать уязвимость мешает близости, ведь искренность требует готовности быть разным: не только сильным, но и растерянным, несовершенным. В итоге может появляться чувство одиночества, даже если рядом есть люди. Связь с другими становится поверхностной, потому что внутренняя часть, которая нуждается в принятии, остается скрытой, — объяснила Романив.

Есть ли шанс на исцеление

Исцеление начинается с признания: ваша ценность не равна вашим достижениям. Это непростая мысль, потому что она противоречит привычному опыту, но именно она постепенно возвращает опору внутри. Важно учиться замечать свои чувства и позволять им быть, даже если они кажутся неудобными или «неправильными».

Особую роль играет развитие самосострадания. Внутренний критик, который оценивает и обесценивает, формировался годами, поэтому его невозможно просто отключить. Зато можно постепенно выстраивать другой голос — поддерживающий, внимательный, принимающий. Он помогает переживать неудачи без разрушительного самокопания и дает ощущение того, что вы на своей стороне.

Полезно задавать себе вопрос о собственных желаниях. Не о том, что правильно или ожидаемо, а о том, что откликается внутри. Сначала ответы могут казаться неясными, но со временем эта связь становится крепче. Вы начинаете лучше чувствовать себя и полагаться на внутренние ориентиры.

Работа с психологом может стать важной частью этого пути. В безопасном пространстве легче исследовать болезненные переживания, пересматривать старые установки и учиться принимать себя без условий. Постепенно формируется новое ощущение — ценности, которая не требует доказательств и не зависит от идеального соответствия чужим ожиданиям, — заключила психолог.

Многие взрослые удивляются, обнаружив, что практически ничего не помнят о своем детстве. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, почему такое случается и что делать, если хочется восстановить забытые моменты.