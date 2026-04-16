Половина россиян живут в стрессе

Более половины (51%) россиян называют стресс своим частым спутником, говорится в исследовании компании «Ингосстрах» и холдинга «ON Медиа».

Женщины (28%) чаще мужчин (18%) отмечают высокий уровень тревожности. Самой уязвимой группой оказались люди 25-34 лет: треть из них испытывают стресс ежедневно.

Среди главных жизненных ценностей участники опроса назвали благополучие семьи (45%) и будущее детей (31%). Наиболее частые причины беспокойства — страх заболеть или волнение за здоровье близких, а также неопределенность в будущем (по 36%). Респонденты младше 24 лет больше остальных обеспокоены цифровыми угрозами, страхом попасть в аварию, а также экономическим кризисом.

Для того чтобы справиться со стрессом, россияне чаще всего выбирают просмотр видеоконтента и общение с близкими (по 30%). Также 30% опрошенных согласились с тем, что снизить уровень тревожности помогает страхование. В антистресс-контенте лидируют сериалы (61%), комедии (55%) и детективные триллеры (47%).

«Триллеры могут благоприятно влиять на психику благодаря ряду механизмов. Во время просмотра выделяются адреналин и дофамин, вызывая эмоциональный подъем. При осознанном и умеренном просмотре такие фильмы способны поддерживать психическое равновесие и эмоциональный баланс», — пояснила психолог «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» Виктория Чан.

Кроме того, согласно аналитике сервиса «КИОН Строки», резко выросла популярность антиутопий: в 2025 году пользователи посвятили таким книгам почти в четыре раза больше времени, чем в предыдущем.