Мозг иначе считывает выражение лица, если оно находится сзади

Мозг по-разному считывает выражение лица в зависимости от его положения по отношению к наблюдателю. Таковы результаты исследования в журнале Cognition.

Эксперименты (всего их было четыре) ставили в Технологическом университете Тоёхаси. Участникам в шлемах виртуальной реальности показывали разные лица, и они должны были оценить однозначно выражения, которые на этих лицах увидели.

Во всех опытах лица, находившиеся за спиной, воспринимались как более эмоционально насыщенные, чем те, что были спереди — это назвали «эффектом усиления сзади». Примечательно, что в случае злых лиц схожая тенденция сохранялась, даже когда участники не поворачивались, а смотрели на лицо за спиной через виртуальное зеркало.

Эти данные указывают на существование пространственно-зависимой перцептивной ошибки, связанной с обработкой эмоционально значимых стимулов — проще говоря, на распознавание выражения лица влияет не поворот, а именно пространственное положение лица позади наблюдателя.

Мы строим свое социальное поведение, полагаясь на различные стимулы, включая выражения лиц окружающих. Этому посвящено немало исследований, но них обычно рассматриваются лица прямо перед наблюдателем. Влияние эгоцентрической пространственной позиции на восприятие эмоций толком не изучалось.

Четыре эксперимента

В новом исследовании участники в VR-шлеме наблюдали трехмерные лица, появлявшиеся перед ними или за ними. В первом случае лицо видели прямо, во втором — поворачивались, чтобы посмотреть на него слева или справа. Всякий раз надо было оценить: нейтральное лицо или злое/радостное/испуганное. Ответы пересчитывались в численный показатель — смещение в оценке выражений (перцептивный уклон).

В первом эксперименте, где показывались выражения радости и злости, лица за спиной оценивались как более эмоционально насыщенные, чем спереди.

Чтобы понять, что именно дает этот эффект — поворот корпуса или само расположение сзади, — во втором эксперименте добавили условие, в котором участники видели лицо за спиной через виртуальное зеркало, не поворачиваясь. В этом случае эффект для злых лиц сохранился.

Однако для радостных (третий эксперимент) и испуганных (четвертый) лиц при отсутствии поворота такого четкого усиления не было. Когда участники поворачивались, чтобы напрямую посмотреть на лицо за спиной, эффект усиления проявлялся во всех экспериментах.

Объяснение феномена

Причина эффекта усиления эмоций остается неясной. Авторы выдвигают несколько гипотез, наиболее правдоподобной среди которых считают эволюционно-адаптивную: повышенная чувствительность зрительной системы к угрожающим стимулам может обострять восприятие потенциальных угроз сзади, тем самым делая распознавание выражений более интенсивным.

Дальнейшие исследования будут проходить в двух основных направлениях. Во-первых, ученые хотят понять, насколько универсальна эта пространственная ошибка — то есть возникают ли схожие эффекты для несоциальных стимулов или для низкоуровневых зрительных признаков (цвета, формы). Во-вторых, предполагается изучить, влияет ли эгоцентрическая позиция на более сложные социальные суждения — например, о доверии или привлекательности.

Эти результаты могут пригодиться при разработке интерфейсов «человек—компьютер» и систем взаимодействия с агентами, поскольку помогают лучше понять, как эмоции и внимание распределяются в пространстве.