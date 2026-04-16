Назван главный закон психики

Почему люди в богатых странах все чаще страдают от тревоги и депрессии? Почему долгожданная прибавка к зарплате перестает радовать уже через несколько недель, а покупка мечты разочаровывает быстрее, чем хочется признаться? И почему уровень счастья не особо коррелируется с уровнем дохода. В чем же тут дело и есть ли способ ощущать себя счастливее, "Российской газете" рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, доктор психологических наук Вера Никишина.

«В развитых и богатых странах уровень депрессии и тревожности выше. И причина здесь не в бедности как таковой, а в социальной изоляции, высокой конкуренции, давлении успеха и хроническом стрессе», — объясняет профессор Вера Никишина.

Это парадоксальное на первый взгляд наблюдение подтверждают и серьезные международные исследования. Так, анализ данных по 25 странам (опубликован в Medscape) показал, что распространенность депрессии и тревожных расстройств в странах с высоким уровнем дохода оказалась выше, чем в странах с низким и средним доходом. А недавнее исследование, проведенное среди взрослого населения США (публикация в Nature, 2025 год), выявило, что по мере роста дохода распространенность стресса снижается, но лишь до определенного порога. После того как годовой доход семьи переваливал примерно за 63 тысячи долларов, стресс снова начинал расти. Авторы связывают это с образом жизни и психологическими нагрузками, характерными для обеспеченных слоев общества.

Эти данные во многом перекликаются с известным в науке парадоксом Истерлина: с ростом ВВП на душу населения средний уровень счастья в стране не увеличивается. Более того, согласно исследованию итальянских ученых (опубликовано в 2024 году в Springer Nature), изменения в качестве социальных отношений влияют на удовлетворенность жизнью в три раза сильнее, чем переход из бедного дециля в богатый. То есть крепкие связи с людьми, теплые отношения в семье и с друзьями, возможность заботиться о других и получать положительные эмоции и заботу от окружающих повышают наше благополучие куда ощутимее, чем цифры в банковском счете.

Почему деньги не приносят счастья: ловушка ненасыщаемости

Исследования последовательно показывают: характерная для современного человека материалистическая ориентация связана с более низким уровнем ощущения благополучия. Мета-анализ 259 исследований с участием десятков тысяч людей, который провели специалисты Школы психологии Сассекского Университета (Великобритания), подтвердил, что приоритет денег и материальных ценностей негативно сказывается на удовлетворенности жизнью. Иными словами, чем больше мы сосредоточены на зарабатывании и потреблении, тем несчастнее, как правило, себя чувствуем.

Вера Никишина предлагает простое и наглядное объяснение этого механизма.

«Сама потребность быть богатым, по сути, ненасыщаема. Удовлетворить ее и сохранить в каком-то окончательно реализованном состоянии фактически невозможно. У большинства людей представления об актуальном дне, о достатке и благополучии сегодня одни, но уже через несколько дней меняются, а через месяц — становятся еще выше. И именно эта недостижимость создает напряжение, связанное с отсутствием результата. Человек как будто все время стремится быть богатым, но при этом не успевает быть счастливым», — объясняет профессор.

В психологии этот эффект известен как "гедонистическая беговая дорожка" (hedonic treadmill). Мы быстро адаптируемся к новым приобретениям: повышение зарплаты, новая машина или квартира приносят лишь временный всплеск радости, после чего уровень удовлетворенности возвращается к базовому уровню, а горизонт желаний снова отодвигается.

«Большие материальные ресурсы требуют высоких затрат на контроль, поддержание и обслуживание. И вот эти затраты, это беспокойство, этот стресс истощают, — подчеркивает Никишина. — Поэтому человек может оказаться в ситуации, когда у него вроде бы есть все материальные основания для ощущения благополучия, но при этом он не может позволить себе прожить состояние счастья как момент. Просто не успевает в него войти».

Счастье как момент: где его искать и как его почувствовать

Что же делать? Ключевая мысль Веры Никишиной, на первый взгляд простая, но на деле трудноприменимая в повседневной суете, звучит так:

«Счастье, в отличие от материального, — это не постоянное состояние, а ситуативная вещь. Мы говорим о счастливой жизни, но по факту такой жизни как устойчивой, непрерывной категории не существует. Существуют счастливые моменты жизни". И когда вся энергия уходит на контроль денег и ресурсов, "возможность зафиксироваться в этом моменте счастья фактически отсутствует».

Современная наука подтверждает: умение замечать и ценить приятные моменты (то, что психологи называют savoring) действительно повышает уровень позитивных эмоций и удовлетворенность жизнью, причем этот эффект особенно силен у тех, у кого таких "точек" в жизни объективно немного. А недавнее исследование (опубликовано в 2024 году в Journal of Happiness Studies) показало, что когда мы контролируем свои радостные ощущения, концентрируемся на них, намерено усиливая положительные эмоции в ответ на повседневные радостные события, в дальнейшем это делает воспоминания о них более яркими и помогает сохранять позитивный настрой в долгосрочной перспективе. Одним словом, устраивайте себе большие праздники и маленькие радости и вспоминайте о них почаще.

А что если прямо сейчас вам кажется, что вокруг все серо и плохо и нет ничего, что могло бы подарить чувство радости и легкости? Вера Никишина советует: если дом не очень хорош и красив, достаточно просто выйти из него.

«Можно на самом деле просто сменить обстановку, выйти на улицу, пойти в парк, оказаться на природе и насладиться этим. Если запрос не в том, чтобы поменять дом на другой дом, побольше, а в том, чтобы поменять дом на момент счастья, тогда достаточно просто выйти в пространство, где можно это состояние почувствовать», — говорит психолог.

Наука снова говорит о том же: многочисленные исследования неизменно демонстрируют, что контакт с природой улучшает настроение и общее психологическое благополучие. Причем необязательно уезжать далеко — к морю, в горы или в экзотическую страну. Даже короткое пребывание в парке или у воды способно принести пользу.

Воспоминание как источник радости

Источником счастья может стать не только то, что происходит прямо сейчас, но и то, что было когда-то.

«Я видела миллиардеров, которые месяцами пребывали в эмоциональном бесчувствии, в состоянии, которое у нас можно назвать тупостью, и при этом на каком-то одном воспоминании об абсолютно элементарном моменте вдруг испытывали переживание счастья», — отмечает профессор.

Использовать это свойство нашей психики можно вполне осознанно. Исследователи из Кембриджского университета выяснили, что целенаправленное воспроизведение позитивных воспоминаний помогает подросткам снизить уровень депрессии и повысить психологическую устойчивость, служа своего рода "эмоциональной прививкой" на будущее. Другое исследование, проведенное в 2023 году, показало, что воспоминания о счастливых моментах буквально приглушают физиологическую реакцию на стресс: у тех, кто мысленно возвращался к позитивным событиям, был лабораторно подтвержден более низкий уровень кортизола и они проявляли меньше негативных эмоций в стрессовой ситуации.

Впрочем, есть и важная оговорка. Воспоминание может не только порадовать, но и, напомнив о контрасте с текущим положением, вызвать раздражение и досаду. Однако, как подчеркивает профессор Никишина, этот риск не должен становиться причиной отказываться от практики "вспоминания хорошего". Главное — понять самый важный закон нашей психики: чем чаще мы испытываем то или иное состояние, тем более естественным и привычным оно для нас становится.

«Если человек длительное время живет в депрессивно-тревожных состояниях, то переживанию момента счастья фактически очень трудно пробиться», — резюмирует психолог.

Так что советы психологов улыбаться каждое утро, глядя на себя в зеркале, имеют под собой доказательную научную базу.

Одним словом, счастье — это не финишная черта, до которой нужно долго и упорно бежать, не гора золота, которую нужно скопить, и — увы — не константа, которую мы можем зафиксировать в своем сознании. Это навык, способность замечать и ценить короткие радостные мгновения здесь и сейчас. И этот навык, в отличие от банковского счета, доступен каждому независимо от его дохода. Остается только начать его тренировать.