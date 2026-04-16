Опровергнут самый вредный романтический миф

Психолог Мария Эсклапес назвала утверждение о том, что противоположности притягиваются, самым вредным романтическим мифом. Его она опровергла в интервью для издания CuerpoMente.

© Lenta.ru

Как пояснила Эсклапес, люди, которые придерживаются этой позиции, аргументируют свое мнение тем, что такие партнеры будут дополнять друг друга. На первый взгляд, различия действительно могут обогащать, но на самом деле в подобных парах нет никакой взаимодополняемости, подчеркнула специалистка.

«Когда эти различия касаются эмоциональных аспектов, например, один человек доминирует, а второй является более покорным, возникает вредная динамика», — отметила психолог.

Как считает Эсклапес, сейчас в кинематографе, а особенно в фильмах, ориентированных на подростков, романтизируются нездоровые отношения, поэтому происходит постепенная нормализация неправильных моделей поведения, которые приводят к построению несбалансированных отношений.

Ранее психолог Ирина Таранова объяснила рост тревожных расстройств у подростков. Одной из главных причин она назвала пандемию, которая привела к массовой изоляции.