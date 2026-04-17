Названы способы сделать секс поле 60 лет лучшим в жизни

Сексолог Карен Бигман и сексотерапевт Тэмми Нельсон считают, что с возрастом интимная жизнь становится более осознанной и гармоничной. Способ заняться лучшим в жизни сексом после 60 лет они подсказали изданию Self.com.

Бигман утверждает, что после 60 лет ее интимная жизнь стала насыщеннее и интереснее, чем в молодости. По ее мнению, важную роль в этом сыграло то, что появилось больше опыта, понимания своих желаний и смелости откровенно говорить с партнером.

При этом она подчеркнула, что для хорошего секса необходимо учитывать возрастные ограничения. Например, не получится обойтись без интимной смазки и терпения, так как спонтанное желание возникает намного реже.

Нельсон добавила, что ключевое значение имеет эмоциональная связь и отсутствие спешки.

«Лучший секс в зрелом возрасте — это не про скорость, а про качество и близость», — отмечает она.

Секретом хорошего секса после 60 специалисты назвали расслабленность и доверие.

