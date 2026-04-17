Мужчина рассказал о пугающей сексуальной связи и попросил совета, признавшись, что оказался в запутанной ситуации с двумя женщинами. Его историю, а также совет эксперта по отношениям Джейн О’Горман опубликовало издание Daily Star.

Анонимный читатель сообщил, что состоит в отношениях, но тайно встречается с сестрой своей партнерши. По его словам, эта связь носит хаотичный и непредсказуемый характер, а сам он чувствует зависимость и одновременно вину. Ситуацию осложняет страх перед реакцией второй женщины и возможными последствиями, если правда раскроется.

Эксперт считает, что подобное поведение ведет к серьезным эмоциональным последствиям и разрушению доверия.

«Вы можете прекратить эту двойную жизнь в любой момент, если возьмете ответственность за свои действия», — отметила О'Горман.

Она посоветовала честно поговорить с обеими сторонами и не пытаться скрывать происходящее.

По мнению эксперта, важно не только завершить запутанную историю, но и разобраться, почему мужчина пошел на измену и оказался в такой ситуации. О'Горман подчеркивает, что откладывание решения лишь усугубляет ситуацию и может привести к еще более болезненным последствиям для всех участников.

