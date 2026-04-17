Сексолог подсказал способ деликатно предложить партнеру заняться грубым сексом

Сексотерапевт Мэтт Лахман объяснил, как предложить партнеру заняться грубым сексом и не испортить отношения. Способ деликатно обсудить эротические желания он подсказал в колонке на Clevescene.com.

По словам специалиста, фантазии о грубом сексе встречаются у многих людей, но часто остаются неозвученными из-за неловкости или опасений. Он отметил, что желание добавить больше интенсивности в интимную жизнь — это нормальная часть сексуальности, а трудности обычно возникают из-за плохой коммуникации между партнерами.

Лахман посоветовал поднимать такие темы вне спальни и в спокойной обстановке, чтобы разговор не воспринимался как давление.

«Желание само по себе не проблема, проблема — это молчание вокруг него», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что важно четко объяснять свои ожидания и учитывать границы партнера.

По его мнению, честный и уважительный диалог помогает избежать недопонимания и делает отношения более доверительными. Такой подход позволяет партнерам вместе находить комфортные решения и постепенно развивать интимную сферу.

Ранее психолог Инна Мирная рассказала, как вернуть секс в отношения. По ее мнению, партнерам нужно отвлечься от темы интимных отношений, чаще проводить время вместе и воздержаться от взаимных обвинений.