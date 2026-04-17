Психолог назвала причины выгорания на работе

В России стало набирать популярность «тихое увольнение» — тенденция, при которой сотрудник находится в компании, но теряет вовлеченность в процесс. Такое поведение может быть связано с личными мотивами или рабочими процессами. Такое мнение в пятницу, 17 апреля, выразила преподаватель психологии ПМГМУ имени И. М. Сеченова Камилла Шамансурова.

Согласно опросу, проведенному сетью сервисных офисов SOK, главными причинами выгорания россияне назвали перегруженность работой, проблемы с мотивацией и недостаток коммуникации с руководством. Психолог отметила: чем больше руководство стимулирует сотрудника быть вовлеченным, тем больше растет его активная деятельность, и именно такой подход в работе приводит к выгоранию.

— Важно дать возможность расслабления, отпускать задачи, дать возможность поставить точку после их завершения. Важно проговорить завершение работы, проговорить благодарности, условно закрыть папочку, а не накладывать сразу сверху другую, — подчеркнула Шамансурова в беседе с Ura.ru.

Эксперт по финансам Дмитрий Трепольский рассказал, что профессиональная негибкость стала одной из основных причин увольнений в стране в текущем году. Он пояснил, что сотрудники, которые работают по старым схемам и тратят больше времени на выполнение задач, становятся менее ценными.