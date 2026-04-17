Психолог объяснил привычку накапливать ненужные вещи

Жизнь в условиях жёсткого дефицита приводит к гипертрофированной бережливости.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Юлия Куликова-Цай.

«Сейчас прозвучит достаточно жёстко, но, к сожалению, это эхо Великой Отечественной войны. То есть когда наши предки оказались в крайне тяжёлой ситуации, того, что всё разрушено, есть нечего. Всё идёт оттуда. Оттуда же идёт история с этой гипертрофированной бережливостью. Потому что опыт жизни в условиях жёсткого дефицита приводит к тому, что возникает эффект некого накопительства. Как вариант, признак такового накопительства проявляется в том, чтобы сохранять какую-то маленькую вещичку, каждую безделушку, может, она пригодится».

Ранее психолог объяснила причину возникновения «синдрома Плюшкина». Патологическое накопительство вызвано страхом избавления от ненужного. Часто это расстройство встречается у тех, кто заменяет эмоциональную связь с людьми желанием обладать большим количеством вещей. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина.