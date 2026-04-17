Психолог ответил, нормально ли откладывать деньги на собственные похороны

Откладывать деньги на свои похороны — это нормально, заявила в беседе с НСН клинический психолог Яна Булаева. Она отметила, что такие решения присущи зрелым и адекватно оценивающим старость людям.

«Смерть — это тоже часть нашей жизни, нормально брать ответственность за жизнь и за смерть. Если мы посмотрим на пенсионеров, они очень любят покупать что-то для захоронения. Это означает, что они адекватно относятся к смерти и своему старению», — высказалась она.

Несмотря на то что многие пожилые люди действительно предпочитают готовиться к будущему погребению заранее, член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев считает, что в результате далеко не все оказываются готовы к этому.

«Чаще всего никто с финансовой точки зрения это не планирует», — пояснил он.

