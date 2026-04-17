Почему зумерам не нужна стабильная работа

Поколение Z должно было заместить выбывших сотрудников, но его представители не стремятся к стабильной занятости. Молодежь устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без оформления. Об этом заявила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина. Почему зумеры не выбирают стабильную занятость и какие могут быть у этого последствия для экономики РФ — выясняла «Вечерняя Москва».

Изменилось отношение к работе

По словам клинического психолога Ильи Ахмедова, с психологической и социокультурной точки зрения тезис «зумеры не хотят стабильной работы» — это упрощение, за которым стоит несколько более глубоких процессов.

Речь скорее не о нежелании работать, а о изменении отношения к работе и к самой идее стабильности. Поколение Z росло в условиях высокой неопределенности: экономические кризисы, быстро меняющийся рынок, цифровизация, исчезновение «пожизненных» профессий. Все эти факторы сформировали установку, что стабильность не гарантирована, а значит, нет смысла жертвовать ради нее гибкостью и личной жизнью, — сказал он.

Эксперт отметил, что также важен психологический сдвиг в ценностях. Для зумеров работа — это не центр идентичности, как часто было у старших поколений, а одна из частей жизни, наряду с личным временем, ментальным здоровьем и самореализацией.

Именно поэтому они чаще выбирают форматы, где есть больше контроля над своим временем, например фриланс, платформенная занятость, проектная работа, даже если это менее стабильно, — говорит Ахмедов.

Кроме того, специалист объяснил, что есть и практический фактор. Цифровая среда дала быстрые способы заработка, такие как курьерские сервисы, платформы, блогинг, где входной порог ниже, а деньги можно получить быстрее.

На фоне этого долгий путь «образование, стаж, стабильная работа» воспринимается как менее привлекательный, особенно если нет уверенности, что он окупится, — считает собеседник «ВМ».

По его мнению, отдельно влияет и отношение к работодателю. У зумеров ниже лояльность к компаниям, потому что они видят, что организации сами легко сокращают сотрудников, поэтому формируется принцип «не привязываться слишком сильно».

Какие могут быть последствия

Психолог подчеркнул, что с одной стороны, это может привести к большей гибкости рынка труда, росту самозанятости, развитию новых форм занятости и предпринимательства. С другой стороны, есть такие риски, как:

снижение долгосрочной финансовой стабильности у самих людей;

проблемы с пенсионной системой и социальными гарантиями;

дефицит кадров в сферах, требующих длительного обучения и стабильной занятости;

более высокий уровень тревожности из-за нестабильного дохода.

Важно понимать, что это не «плохое поколение», а адаптация к новой реальности. Скорее всего, в будущем сформируется баланс: часть людей будет выбирать гибкость, а часть — возвращаться к стабильности, но уже на других условиях с большей свободой, осмысленностью и защитой границ, — заключил Ахмедов.

Мнение карьерного консультанта

Как рассказал карьерный консультант, рекрутер Ильгиз Валинуров, последние годы платформенная экономика становится трендом. Если россияне, которым 40 и более лет, к этому не привыкли и имеют много стереотипов об этом виде занятости, то у молодежи их значительно меньше.

Современная молодежь проще адаптируется под платформенную экономику. Им легче воспринимать такой образ жизни и заработка, чем более старшему поколению. Платформенная экономика для них наиболее выгодный тип занятости, потому что позволяет иметь одновременно несколько источников дохода. Также это поколение детей, которых обеспечили родители, у них нет необходимости выживать, а также у них пониженное чувство безопасности. Зумеры не думают о том, что завтра может что-то пойти не так и они останутся без работы и денег, — считает Валинуров.

