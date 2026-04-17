Россияне стали чаще проверять переписки своих партнеров

Россияне стали иначе выстраивать личные границы в отношениях, продолжая активно проверять переписку партнера. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты ювелирного бренда SOKOLOV.

«В отношениях россияне все чаще говорят о доверии, но на практике сохраняют потребность в контроле. С одной стороны, большинство выступают против прямого вторжения в личное пространство: более половины считают чтение чужих переписок без разрешения нарушением границ или признаком недоверия. С другой — почти каждый второй допускает это, если появляется повод сомневаться в партнере», — рассказали эксперты.

Они также добавили, что двойственность проявляется и в вопросе доступа к личным данным.

«Чуть больше половины респондентов не готовы делиться паролями от соцсетей и мессенджеров, а треть считает, что партнер вообще не должен иметь доступа к личным чатам. При этом почти столько же допускают обмен паролями по обоюдному согласию. Контроль в цифровой среде россияне в целом не поддерживают. Большинство считают нормальным просто спросить партнера, где он и с кем, не требуя геолокации», — отметили аналитики.

По данным опроса, внешний вид партнера, а именно его одежда, макияж, прическа и украшения, для россиян не является зоной контроля: здесь скорее предпочитают договариваться, а не навязывать.

«Почти половина уверены, что допустимо лишь высказывать мнение, еще часть допускает обсуждение, если партнер не против. Прямой контроль поддерживает лишь 10%, тогда как каждый пятый считает это неуважением. Отношение к ревности тоже оказалось противоречивым. Более половины россиян воспринимают ее негативно, как разрушительную или тревожную для отношений. Однако чуть больше трети признают, что сами ревнуют партнера, пусть иногда и стараются это скрывать. Еще 10% и вовсе считают ревность приятным проявлением внимания», — добавили они.

Главным источником ревности, по информации экспертов, является неопределенность.

«Чаще всего ее вызывают скрытые переписки и звонки, отказ показать телефон и резкие изменения в поведении. При этом подарок от друга или подруги становится поводом для ревности у части респондентов. Представления об измене также расширяются. Физическая близость с другим человеком остается главным маркером, но значительная часть респондентов относит к измене и цифровое поведение: скрытые чаты и удаление переписок, онлайн-флирт. Именно нарушение этих принципов чаще всего становится причиной расставаний», — отметили аналитики.

Специалисты подчеркнули, что ключевой ценностью в отношениях россияне назвали взаимное уважение и понимание. Еще часть респондентов отметили важность совместимости в постели, а для каждого десятого это верность.