Награда за просмотр: почему появляется зависимость от хейтвотчинга

Термин "хейтвотчинг" означает желание смотреть раздражающий контент. Как отмечают эксперты, в такой ситуации нервная система реагирует на негативные материалы и со временем это становится зависимостью. Подробнее – в материале Москвы 24.

Взять все под контроль

Термин "хейтвотчинг" начал активно использоваться с 2012 года: тогда он был упомянут в материале газеты The New Yorker. Понятие означает желание смотреть контент, который вызывает ненависть, раздражение или гнев, рассказала Москве 24 психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина.

«За желанием смотреть ненавистные видео или читать соответствующие тексты может стоять любопытство. Например, когда человек смотрит видео о происходящем в мире, даже если все это ему не нравится, он пытается быть в центре событий и взять ситуацию под контроль», — Алиса Метелина, психолог, специалист по личностным психотипам.

По словам психолога, основной причиной хейтвотчинга является скука: ей особенно подвержены люди с налаженной повседневной жизнью и повторяющимися ритуалами. Неумение или самозапрет на проявление эмоций, в том числе радости и любопытства, могут привести к исчезновению интереса к жизни, отметила она.

"В этом случае хейтвотчинг становится "легальной" и доступной палочкой-выручалочкой. Человек начинает заполнять пустоту внутри негативными эмоциями от контента и интересом к нему. Пользователь переживает море эмоций и чувствует себя живым", – пояснила эксперт.

Психолог добавила, что еще одна причина популярности хейтвотчинга – укрепление социальных связей. Человеку нравится принадлежность к определенной группе, а в случае с контентом, вызывающим негатив, заранее понятна реакция большинства других пользователей, и появляется чувство общности. Метелина отметила, что этот пункт можно отнести и к плюсам.

"Если у человека проблемы с социализацией, то благодаря хейтвотчингу он всегда найдет подтверждение, поощрение своим чувствам и эмоциям и будет объединен в группу", – рассказала психолог.

Также тяга к неприятному контенту немного укрепляет самооценку: критика и осуждение часто идет с позиции превосходства, поэтому это повышает мнение о себе. Особенно если речь идет о чем-то объективно негативном и не принятом в обществе, указала эксперт.

Безопасная "угроза"

В свою очередь, психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев отметил в разговоре с Москвой 24, что с точки зрения нейрофизиологии хейтвотчинг – это организованный механизм эмоциональной саморегуляции, который иногда дает сбой. В отличии от критического просмотра – когнитивного процесса, когда мозг анализирует факты, хейтвотчинг – это эмоциональный процесс.

«Человек смотрит раздражающий его контент не для того, чтобы понять его, а ради специфического нейрохимического коктейля. Когда есть что-то, противоречащее ценностям или здравому смыслу, мозг мгновенно фиксирует это как угрозу. Симпатическая нервная система активизируется, в кровь выбрасываются кортизол и адреналин. Но фокус в том, что реальной опасности нет. Мозг это понимает и щедро вознаграждает организм дофамином за чувство собственного морального или интеллектуального превосходства», — Дмитрий Евстигнеев, психолог-психотерапевт.

По словам психолога, тяга к компульсивному поведению, выражающаяся в неконтролируемом просмотре негативного контента, может скрывать недиагностированную тревогу и депрессию. В этом случае нервная система истощена, а базовый уровень серотонина и дофамина (вещества, которые обеспечивают передачу сигналов между нервными клетками) критически низок. В этом состоянии у психики просто нет ресурса на созидание и радость.

"В свою очередь, гнев – это очень "дешевая" и легкодоступная эмоция. Он дает иллюзию контроля и мощный, хотя и кратковременный, приток энергии. Тревожный мозг, чувствуя бессилие перед реальными жизненными проблемами, перенаправляет это напряжение в виртуальное негодование", – отметил специалист.

Евстигнеев добавил, что хейтвотчинг может приводить к дезадаптации (неспособность человека приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, поддерживать стабильные социальные отношения, справляться с проблемами). Тогда просмотр начинает вытеснять реальную жизнь, сон, появляется физическое истощение, тахикардия и фоновая агрессия к близким.

Однако можно попробовать вернуть контроль с помощью техники когнитивного расцепления. Нужно делать паузу на 5 секунд каждый раз, когда рука тянется к телефону. Следует задать себе вопрос: "От какой эмоции в моей реальной жизни я сейчас пытаюсь сбежать?" Осознание триггеров (чаще всего это скука, тревога и одиночество) – уже победа, подчеркнул Евстигнеев.

Также нужно обеспечить мозгу безопасную альтернативу: найти контент, который подтверждает ценности через созидание, а не через разрушение, заключил психотерапевт.