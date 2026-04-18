Почему непоколебимо верить в себя могут только психопаты

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс рассказал, что абсолютная и непоколебимая уверенность в себе свойственна людям с психопатическим типом личности.

В беседе с Общественной Службой Новостей специалист пояснил, что призывы к безоговорочной вере в себя формируют идеализированный образ, который при столкновении с реальностью приводит к эмоциональному истощению и циклам подъёмов и спадов.

«Если психопаты видят, что чего-то не могут, где-то не справляются и так далее, то они, конечно, могут злиться, но они не могут злиться на себя. Они злятся на других, сразу начинают искать виноватых», — сказал психолог.

Хорс добавил, что здоровая уверенность в себе реалистична и учитывает личные ограничения. Раздвигать границы возможностей можно только через практику и постепенное увеличение нагрузки, признавая свои слабые стороны.

