Как опознать безответственного мужчину уже на первом свидании

Рядом с собой мы все хотим видеть не только доброго и порядочного партнера, но и такого, который держит слово и умеет нести ответственность за свои действия. Самое сложное — распознать отсутствие этих качеств сразу, на первых встречах. Однако есть несколько способов вычислить ветреность и несерьезность практически в момент знакомства.

Опоздание без внятного объяснения и без извинений

Первое свидание — это экзамен на уважение к чужому времени. Если мужчина опоздал на 15-20 минут и вместо «прости, я виноват, случилось то-то» выдает «слушай, тут пробки» или «забыл, что у меня еще встреча была», это красный флаг. Пробки бывают у всех, но адекватный человек предупредит заранее и принесет извинения.

Размытые обещания и «громкие» планы, которые не подтверждаются

Слушайте не только то, что он говорит, но и как он это говорит. Фразы вроде «давай как-нибудь сходим в тот ресторан», «обязательно покажу тебе тот фильм», «на следующей неделе позову на концерт» без конкретной даты, времени и действия — это не обещания, а вежливый шум и желание «навешать лапши» вам на уши.

История о прошлых отношениях, где виноваты все, кроме него

В какой-то момент разговор неизбежно коснется бывших. И здесь важно не то, что конкретно случилось, а как он об этом рассказывает. «Все мои девушки меня не понимали», «они бросали меня без причины», — это проекция. Человек, который не держит слово, искренне считает, что это другие к нему несправедливы. Он не помнит, сколько раз говорил, что придет и не приходил... В его картине мира он всегда хороший парень, которому просто не везло. Послушайте, есть ли в его историях хотя бы немного признания собственных ошибок. Если нет, перед вами человек, который не отвечает за свои слова и перекладывает ответственность на других.

Постоянные отвлечения на телефон и якобы срочные сообщения

Если во время свидания он то и дело смотрит в экран, отвечает на сообщения, а на вашу реплику говорит: «да-да, продолжай», он уже нарушил негласное обещание быть здесь и сейчас вместе с вами. Он не держит слово даже перед самим собой: ведь он пришел на свидание добровольно, а ведет себя так, будто его оторвали от важных дел!

Отсутствие конкретики и признания в любви чуть ли не в первую встречу

Остерегайтесь мужчин, которые на первом свидании говорят «ты — женщина моей мечты» или «я чувствую, что это судьба». Это звучит романтично и, конечно, очень приятно для вас, но за этим часто стоит не глубина чувств, а привычка разбрасываться обещаниями, которые никогда не будут выполнены. Человек, который действительно умеет держать слово, будет осторожен в обещаниях.

Распознать мужчину, который не держит слово, на первом свидании проще, чем кажется. Не нужно сложных тестов или допросов с пристрастием. И лучше узнать правду в самом начале, чем через полгода, когда вы уже успели поверить в красивые обещания.