Психологи выяснили, как нарциссы видят друзей и воспринимают юмор

Социальные связи напрямую влияют на психологическое состояние человека. Особенно важную роль здесь играет дружба — более гибкая и добровольная форма отношений по сравнению с семьей или романтическими связями.

© Naukatv.ru

Почему дружба важна

Сегодня дружбу все чаще рассматривают как отдельный фактор психического здоровья. В отличие от семьи, где многое определяется традициями и обязательствами, и романтических отношений с высокой эмоциональной нагрузкой, дружба строится на свободном выборе. Она снижает стресс, помогает развивать социальные навыки и дает ощущение безопасного общения без давления ожиданий.

Один из ключевых механизмов здесь — ощущение сходства. Люди тянутся к тем, кто разделяет их взгляды, привычки и ценности. Со временем это сходство часто начинает казаться даже сильнее, чем есть на самом деле.

Однако такое восприятие не всегда объективно. Личностные особенности могут заметно искажать то, как человек видит себя и окружающих — особенно если речь идет о самооценке и чувстве собственной значимости.

Именно поэтому ученые обратились к нарциссизму как к удобной модели для изучения таких искажений.

Как характер влияет на восприятие друзей

Работа, опубликованная в журнале Personality and Individual Differences, показала, что личностные черты действительно могут менять восприятие дружбы. Психологи Тобиас Альтманн и Дестани Солс изучили, как разные формы нарциссизма влияют на то, как люди оценивают себя и своих близких друзей.

В исследовании участвовали две группы — 129 человек из Германии и 131 из США. Каждого просили оценить себя и одного близкого друга, сравнив их поведение в разных ситуациях.

Почему выбрали юмор

В качестве инструмента ученые использовали юмор — один из самых наглядных способов социального взаимодействия. С его помощью люди сближаются, снимают напряжение и формируют образ себя в группе.

Психологи выделяют четыре основных стиля юмора. Два из них считаются адаптивными — они помогают выстраивать отношения и поддерживать психологическое равновесие. Это, например, доброжелательные шутки, объединяющие людей, или умение сохранять легкость даже в сложных ситуациях.

Другие два стиля считаются дезадаптивными. Это агрессивный юмор, направленный на унижение других, и самоуничижительный, когда человек высмеивает себя ради одобрения.

Два типа нарциссизма

Исследователи различали две формы нарциссизма:

Грандиозный нарциссизм связан с уверенностью в собственном превосходстве и стремлением это демонстрировать. Уязвимый, наоборот, внешне выглядит как неуверенность и замкнутость, хотя внутри сохраняется ощущение собственной исключительности.

Люди с уязвимыми чертами часто колеблются между чувством собственной значимости и острой чувствительностью к оценке окружающих.

Что показали результаты

Люди без выраженных нарциссических черт обычно видели себя и друзей довольно похожими — в том числе в том, как они шутят.

Но при высоком уровне грандиозного нарциссизма картина менялась. Участники чаще считали, что сами используют более «здоровый» и поддерживающий юмор, а их друзья — более агрессивный или самоуничижительный. Такой перекос помогал им сохранять ощущение собственного превосходства.

При уязвимом нарциссизме наблюдалась обратная ситуация. Люди склонны были идеализировать друзей и занижать себя, считая свой юмор менее удачным и менее уместным.

Результаты показывают довольно простую, но важную вещь. Мы воспринимаем дружбу не напрямую, а через призму собственного характера.