Почему именно весной люди хотят любви

Весна способна усиливать либидо и репродуктивную активность через увеличение светового дня, который влияет на гормоны и улучшает настроение, однако на этот же период приходится и пик расставаний.

Клинический психолог, врач-сексолог Ульяна Махова объяснила, что свет воздействует на биологические часы гипоталамуса, снижая выработку мелатонина и повышая серотонин, что улучшает энергию и либидо.

А вот весенний всплеск расставаний связан с эффектом «отмены праздников», пишет Аиф.

«"Эффект отмены праздников": пары, сохранявшие отношения ради комфорта в праздничный период, весной пересматривают их ценность», — сказала Махова.

Кроме того, расставания в весенний период связаны с ростом энергии, когда проблемные отношения пересматриваются после зимней спячки.

Врач подчеркнула, что у пар без кризиса весна способна улучшить отношения при конструктивном использовании энергии через совместное планирование новизны и диалог. Специалист рекомендовала практиковать весеннюю ревизию отношений и создавать новые впечатления внутри пары.

