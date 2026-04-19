Психолог объяснил, почему не получается отдохнуть после работы

Психолог объяснила, почему не получается отдохнуть после работы
Клинический психолог Татьяна Иванова объяснила, почему не получается отдохнуть после работы. После работы так хочется переключить внимание, но мы нередко пытаемся это сделать, не меняя тип задач. В этом кроется главная проблема.
«Например, кто-то по вечерам смотрит сериалы, кто-то переписывается с друзьями или общается с ИИ, кто-то пропадает в рилсах. Кажется, будто это другая деятельность и она должна помочь отдохнуть. Но на самом деле для мозга это не отдых, а лишь продолжение рабочего дня, поскольку смены типа активности не происходит», — сказала эксперт.
Психолог подчеркнула, что для качественного отдыха нужна принципиально новая деятельность, совсем не похожая на ту, которой человек занят в течение дня.