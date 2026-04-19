Ученый рассказал, как умные часы врут об уровне стресса

Высокие показатели умных часов при измерении стресса не всегда означают, что у вас срыв, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

По его словам, при появлении на экране умных часов уведомления о высоком уровне стресса устройство фиксирует физиологические параметры организма — прежде всего вариабельность сердечного ритма. В норме интервалы между ударами сердца немного различаются: сердечный ритм не является строго равномерным. Когда организм переходит в режим повышенной готовности — например, при волнении, физической нагрузке или недосыпе — активируется симпатический отдел вегетативной нервной системы, выделяются адреналин и кортизол.

«В результате интервалы между ударами становятся более одинаковыми, а вариабельность сердечного ритма снижается. Алгоритм фиксирует это изменение и интерпретирует его как высокий уровень физиологического стресса», — объяснил он.

Измерение выполняется с помощью оптического датчика на запястье. Светодиод подсвечивает ткани, а сенсор регистрирует изменения отраженного света, возникающие при каждом пульсовом колебании. Затем сигнал проходит цифровую обработку: алгоритм выделяет полезные данные и устраняет шумы, возникающие из-за движения руки, слабого контакта с кожей или внешнего освещения. По последовательности интервалов между ударами сердца рассчитываются показатели вариабельности и индекс напряжения регуляторных систем.

«Если контакт с кожей нестабилен или рука активно движется, в сигнале появляются искажения, поэтому точность оценки может снижаться», — отметил эксперт.

Высокий показатель на экране не означает «психологический срыв». Он лишь указывает на то, что в данный момент регуляторные системы организма работают в режиме повышенного напряжения.