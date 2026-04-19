Психолог объяснила, чем опасна роль вечной жертвы

Сколько людей в одиночку тащат на себе ворох проблем, постоянно уступают желаниям близких и вообще не живут своей собственной жизнью. Многие из них сетуют на свою тяжкую долю, но при этом всё равно не пытаются ничего изменить. Одни потому, что не знают как, другие – потому, что на самом деле их всё устраивает. Но и те, и другие чувствуют себя несчастными. Более того – тем, кто находится рядом с ними, тоже приходится несладко. Чем опасна роль вечной жертвы и как из неё выйти? Мы попросили разъяснить это психолога психологического центра «5ДА!» Марину Морозову.

Что из себя представляет

Жертвы живут жизнью и интересами близких, родных людей, ради них, любимых, забывая о себе и о своей жизни. Они склонны растворяться в других. На первое место такие женщины ставят детей, потом мужа, родителей, домашних животных, а уж потом себя.

Жертва всё время стремится получить порцию жалости со стороны близких людей, или, на худой конец, самой себя пожалеть. На самом деле за этим стремлением получить жалость стоит желание получить внимание, тепло, заботу, сочувствие, сострадание – в общем, любовь. Потому что жалость для таких людей является эквивалентом любви. И когда жертва хочет получить любовь от близких и родных людей, она неосознанно стремится вызвать к себе жалость. По-другому получать любовь она не умеет. И когда жертва жалеет себя, это для неё равносильно проявлению заботы и любви к себе.

Основная бессознательная цель человека в роли жертвы – страдание, так как только благодаря страданию он может получить удовольствие и удовлетворение. Причём редко кто в этом признаётся даже самому себе.

Роль жертвы даёт человеку возможность получить благодарность, признание, почувствовать себя нужным, необходимым, незаменимым и даже святым.

Примерять на себя роль жертвы любят и люди, стремящиеся избежать ответственности за собственные неудачи, жизненный выбор и т.д.Кроме того, игра в жертву является неплохим способом для поднятия самооценки.

Многие неуверенные в себе люди постоянно пытаются доказать окружающим, что они самые лучшие, самые трудолюбивые, самые незаменимые и т.д. Они хватаются за всё сразу, пытаются контролировать своих домашних и требуют постоянного признания их заслуг.

Мужчины-жертвы часто норовят нахватать кучу работ, из-за которых практически не бывают дома: «Ничего не поделаешь, надо семью кормить». Женщины-жертвы изображают стахановок на домашнем поприще. Они вечно у плиты, мойки или с половой тряпкой наперевес. Они не могут позволить себе передохнуть и постоянно упрекают своих домашних: «Я вам не прислуга», «Всё на мне…»

При этом любые попытки домочадцев хоть в чём-то помочь натыкаются на глухое сопротивление. А как же – ведь тогда у жертвы не будет повода гордиться собой и требовать благодарности.

Зато принося себя в жертву, они могут почувствовать себя нужными, получить одобрение и похвалу, благодарность и любовь.

При этом люди с комплексом жертвы не умеют получать удовольствие от жизни, не позволяют себе отдыхать и получать удовольствие от отдыха, радоваться жизни, быть счастливыми.

Откуда берётся?

Обладающие комплексом жертвы либо повторяют поведение родителей, либо с детства привыкли, что любовь надо заслужить.

Это бывает, когда родители перекладывают груз обязанностей по дому или ответственность за младших на сына или дочь. Или бывают ласковы с ребёнком только когда он сделал что-то полезное – вымыл посуду, убрался в комнате, погулял с младшим братиком и т.д В итоге женщина или мужчина с детства привыкают к тому, что любовь надо непременно зарабатывать.

Если в детстве девочка недополучила внимания, заботы и тепла от папы – он либо вообще ушёл, либо просто не уделял дочке внимания, – она подсознательно будет тянуться к мужчинам, которые относятся к ней так же равнодушно, как и её отец. И так же, как в детстве, когда она из кожи вон лезла, чтобы завоевать его внимание, она будет стремиться разбиться в лепёшку для своего избранника.Ребёнок, которого часто наказывали, критиковали, унижали или, тем более, поднимали на него руку, тоже вырастает жертвой.

Впрочем, и чрезмерная опека, когда ребёнка приучают к беспомощности, тоже способствует тому, что во взрослом возрасте он будет примерять жертвенный образ. Человек с детства привыкает к роли «бедненького и несчастненького» и во взрослой жизни подсознательно получает любовь у других людей, вызывая у них жалость и сочувствие.

В любом случае жертвы вырастают из тех детей, которым не хватало любви со стороны родителей. Ведь если родители заботятся о ребёнке только тогда, когда сочтут нужным, и так, как считают необходимым, то ребёнок стремится заслужить или заработать любовь разными способами: услужливостью, беспомощностью, незаменимостью, жалостью, работой, трудом, пятёрками, негативным поведением.

Часто роль жертвы передаётся по наследству из поколения в поколение. Так, если у девочки бабушка и мама играли роль жертвы, девочка тоже автоматически попадает в эту роль.

К чему приводит?

Такие женщины с готовностью сажают себе на шею всех домочадцев, сами приучают их к потребительскому отношению и при этом ведут тщательный счёт всем своим жертвам. Их главная задача – вызвать у близких непреходящее чувство вины.

Некоторые представительницы слабого пола низводят себя до состояния прикроватного коврика. Они прощают всё – от измен до поднятия руки. Только для того, чтобы удержать мужа рядом. Но, постоянно корча из себя жертву, она приучает окружающих к потребительскому отношению. И со временем они просто перестают ценить любые её усилия.

Ставить себя в позицию жертвы не стоит ни в коем случае, так как позиция жертвы вызывает презрение и раздражение со стороны другого человека.

Вдобавок человек, который находится рядом, приучается к безответственности и инфантильности. И вот уже пожалуйста – взрослый мужчина с готовностью исполняет роль сына при «жене-маме». А та с гордостью жалуется подругам: «Всё на мне, ну всё на мне»…

Если же мужчине претит превращение в инфантила, то он будет стремиться вырваться из круга этой жертвенной любви. Тем более что «бедные овечки» всё время норовят навесить на своего избранника чувство вины, являющееся мощнейшим способом манипуляции.Долго терпеть это чувство вины многим не под силу. В результате мужчина либо погружается в пучину зависимостей – от трудоголизма до выпивки, либо начинает гулять, либо вовсе уходит. И бессмысленно пытаться усовестить его, перечисляя все принесённые вами жертвы.

Потому что нужны они были только вам.

Кроме того, жертва неосознанно и невольно притягивает к себе тиранов и мучителей, сама того не желая. Именно из мужей-вечных жертв чаще всего и получаются домашние тираны. Жертва неосознанно провоцирует других вести себя с ней таким образом. Другой человек может не осознавать, что он тиранит жертву, и может не хотеть этого. Но у него так получается. В таких отношениях мало осознанности.

Отношения в таких семьях строятся по принципу треугольника Карпмана. Суть его сводится к тому, что каждый из членов семьи попеременно оказывается в роли преследователя, спасителя или жертвы.

Сначала жена выступает в роли спасителя, начинает брать на себя очень много ответственности, обязанностей – домашнее хозяйство, воспитание детей. Т.е. она спасает мужа от дополнительной работы, обязанностей и ответственности. В итоге она оказывается в роли жертвы, потому что рано или поздно она устанет от груза взваленных на себя обязательств и начнёт негодовать на мужа, на то, что он ей не помогает и ничего не делает.

И окажется в роли преследователя. Ситуация переворачивается, и преследователь сам оказывается в роли жертвы. И так постоянно. Семью сотрясают скандалы и постоянные выяснения отношений.

Как избавиться

Перестаньте постоянно критиковать, винить и стыдить всех вокруг. Начните передоверять обязанности членам семьи, перестаньте брать всё на себя.

Возьмите себе за правило каждый день что-то делать для себя любимой. Можно что-то небольшое: поболтать с подругой, съесть мороженку, сделать масочку. Устраивайте несколько раз в день пятиминутки отдыха на кофе, чай, гимнастику для глаз, просто в окошко посмотреть. С утра подумайте о чём-то хорошем, чего ожидаете сегодня. В конце дня перечисляйте мысленно то хорошее, что произошло за день, и благодарите за это себя, судьбу, Бога. И тогда вы почувствуете вкус к жизни и станете намного счастливее.