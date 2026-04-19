Доказаны различия между полами

Новое исследование в журнале Journal of Intelligence предлагает свежий взгляд на то, почему женщины реже представлены в науке, технологиях, инженерии и математике. Авторы показывают: если оценивать способности не по привычным средним баллам, а по тому силе навыков конкретного человека, у мужчин и женщин обнаруживаются устойчиво разные «относительные» когнитивные преимущества.

Выяснилось, что в среднем женщины сильнее в чтении, а мужчины — в математике. Картина повторяется в разных странах и почти не меняется с возрастом.

Парадокс, который требует объяснения

Исследователей Марко Балдуччи и Васима Хайдера интересовал давний парадокс. По большинству тестов различия между мужчинами и женщинами в средних показателях невелики, но дисбаланс в технических профессиях остается значительным. Предыдущие исследования чаще сравнивали группы напрямую — кто в среднем набрал больше баллов. Однако такие «средние» различия обычно слишком малы и нестабильны, чтобы объяснить масштаб разрыва.

Поэтому ученые сосредоточились на другой метрике — индивидуальных сильных сторонах. Этот подход сравнивает навыки человека не с результатами других людей, а с его собственной «личной нормой». Проще говоря, если кто-то хорош и в чтении, и в математике, но математика у него заметно выше его среднего уровня по всем тестам, то именно она считается его ключевой сильной стороной.

Идея связана с теорией ожиданий и ценности из психологии: люди чаще выбирают те сферы, где ожидают максимального успеха — то есть ориентируются на свои наиболее сильные стороны. Следовательно, если у человека относительно остальных навыков математика идет лучше, ему проще увидеть себя в техническом направлении. Если у него сильнее чтение, он может тяготеть к профессиям, где важнее работа с текстом и коммуникация.

Что показало исследование

Авторы обратились к масштабным данным международного исследования взрослых навыков, которое оценивает когнитивные и рабочие компетенции в бытовых ситуациях. В финальную выборку вошли 157 189 человек из 30 стран. Участников разделили на пять возрастных групп — от 16 до 55 лет и старше.

Оценивались три области:

грамотность — понимание и интерпретация текста;

математическая грамотность — умение работать с количественной информацией;

решение задач — способность использовать цифровые инструменты для выполнения практических задач.

Сначала исследователи посчитали традиционные средние баллы мужчин и женщин. Там различия оказались минимальными: по грамотности и решению задач почти не было разницы, а по математике мужчины в среднем немного опережали женщин, но эффект был небольшим. Затем авторы рассчитали внутрииндивидуальные сильные стороны. Для каждого участника они нашли его личный средний балл по всем трем тестам, а затем посмотрели, насколько каждый отдельный результат отклоняется от этой «базы».

И здесь проявилась совершенно иная картина. Женщины в большинстве случаев показали индивидуальную силу в грамотности, а мужчины — в математической грамотности. Различия по «личным» преимуществам были примерно вдвое больше, чем различия по обычным средним баллам, и удивительно устойчиво повторялись во всех 30 странах.

Стабильность с возрастом

Также выяснилось, что с возрастом картина почти не меняется. От ранней взрослости до 55 лет и старше женщины сохраняли относительное преимущество в грамотности, а мужчины — в математике. Индивидуальных различий по решению задач как по «личной сильной стороне» между полами практически не было.

На уровне стран исследователи заметили связь: там, где у женщин сильнее выражено относительное преимущество в грамотности, у мужчин, как правило, сильнее выражено относительное преимущество в математике.

Балдуччи подытожил, что половые различия оказываются заметно более выраженными, если измерять их как индивидуальные сильные стороны, а не как традиционные средние показатели. Средние различия обычно малы и сильно варьируют, тогда как индивидуальные — в два-три раза крупнее и гораздо стабильнее в разных странах и возрастных группах.