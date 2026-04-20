Женщины поделились неожиданными открытиями о сексе после 50 лет

Женщины рассказали о том, как изменилось их отношение к интимной жизни после 50 лет, и какие неожиданные открытия они сделали в этот период. Истории об их опыте опубликовало HuffPost.

Одна из собеседниц издания отметила, что ее либидо после менопаузы не снизилось, а, наоборот, выросло. При этом женщина уточнила, что многое зависит от партнера и эмоционального состояния.

«Когда началась менопауза, я встречалась с мужчиной, интимная жизнь с которым подчинялась его потребностям и страхам. Если бы мы остались вместе, мне было бы трудно заниматься своим здоровьем. Поэтому вместо того, чтобы удовлетворять потребности другого человека, я выбрала поддерживать сексуальную жизнь, которую сама выбираю», — рассказала 54-летняя Джекки.

Бренда, которой за 60, согласна, что многое зависит от партнера. По ее словам, она была убеждена, что после наступления менопаузы секс ей стал неинтересен. Но после знакомства с мужчиной, который показал ей, насколько она сексуальна, она сомневается, что менопауза и сексуальное влечение связаны.

56-летняя Ким из Австралии отметила, что у нее всегда было высокое либидо и с наступлением климакса это не изменилось. Она не испытывает сухости влагалища, но тщательнее следит за здоровьем.

«Меня удивило, что теперь меня привлекают мужчины моложе меня. Раньше я всегда встречалась с мужчинами постарше», — заключила она.

