Как улучшить самую опасную позу в сексе

Сексотерапевт Лори Минц и сексолог Джилл Макдевитт рассказали, как можно разнообразить одну из самых опасных поз в сексе — позу наездницы. Их слова приводит Women's Health.

По словам специалистов, классическая поза наездницы дает больше контроля над глубиной и ритмом, а также облегчает стимуляцию клитора, что важно для получения удовольствия.

«96 процентов женщин нуждаются в стимуляции клитора, чтобы достичь оргазма», — отметила Минц.

Она добавила, что существуют разные варианты этой позы, которые помогают получить новые ощущения. Среди них «обратная наездница» — вариант, в котором партнерша наклоняется вперед для большей близости. Кроме того, сексом в этой позе можно заниматься на стуле, в этом случае партнеры могут лучше контролировать движения и сохранять зрительный контакт.

Макдевитт посоветовала экспериментировать с темпом, амплитудой и глубиной проникновения.

«В одной и той же позе могут быть разные движения, которые полностью меняют ощущения», — считает она.

При этом сексолог предупредила, что в любых вариациях «наездницы» партнерше не нужно подпрыгивать, так как это может травмировать пенис. Чтобы уменьшить риски, она посоветовала плавно двигать бедрами.

Ранее уролог Габриэль Вебер заявил, что в позе наездницы у мужчин существует самый высокий риск перелома пениса. По словам врача, все дело в том, что половой член может согнуться, когда женщина поднимается и опускается. Из-за этого внутренняя ткань пениса рвется, предупредил доктор.