Психолог ответил, стоит ли девушке знакомиться первой

Женская инициатива при знакомствах все чаще воспринимается положительно и повышает шансы на реальные отношения вне соцсетей. Об этом в интервью РИАМО сообщила клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова.

По ее словам, все зависит от подачи: если девушка сразу потащит мужчину в кафе, это будет выглядеть странно. А вот уместный комплимент или вопрос о книге или музыке, которую он слушает, могут перерасти в интересный диалог. Когда знакомство происходит на мероприятии (выставке, премьере, тематической экспозиции), при эмоциональной открытости и активной жизненной позиции будет много тем для разговора, отметила специалист.

«Кстати, мужчины довольно благосклонно воспринимают таких женщин, ведь эта ситуация демонстрирует, в первую очередь, безопасность общения и доступность женщины. Он уже видит, что с ней легко и комфортно, и дальнейшие шаги к завязыванию знакомства облегчены», — сказала Макарова.

Чем больше у пар шансов образоваться, тем больше партнерских союзов появится и тем больше детей укрепят ресурсы общества, заключила она.

До этого Макарова говорила, что не стоит воспринимать каждое первое свидание как судьбоносное событие. Лучше относиться к нему как к возможности легко и непринужденно провести час-полтора в приятной беседе.