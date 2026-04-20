Специалист связал веру в себя с серьезными отклонениями

На сто процентов в себе уверены только люди с психопатическим типом личности, склонные к самолюбованию и неспособные к рефлексии. На самом деле во многих случаях уверенность в своих силах может навредить и довести человека до маниакального состояния и депрессии, предупредил психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист подчеркнул, что здоровая уверенность в себе должна быть реалистичной и учитывать личные ограничения. Психопаты же, как правило, если не могут чего-то добиться, начинают злиться и искать виновных.

«То есть они всегда в своих рассуждениях белые и пушистые. Поэтому, кстати, люди, которые пытаются с ними ужиться, в итоге все время себя чувствуют виноватыми. Так что когда кто-то призывает к абсолютной уверенности в себе — это призыв быть психически нездоровым человеком», — пояснил психолог.

Не являющийся психопатом человек не может быть все время уверен в себе – он неизбежно сталкивается с сомнениями, страхами. Если под навязанными обществом стереотипами начать постоянно их отрицать, требуя от себя оставаться непоколебимым, то это может привести к напряжению нервной системы, истощению внутреннего ресурса, упадку сил, предупредил Хорс. Он призвал разрешить себе сомневаться и рефлексировать, подчеркнув, что в этом нет ничего плохого.

Фраза «вера в себя» призывает к созданию фантомного образа, у которого все всегда получается, но человек всегда должен учитывать внешние и внутренние факторы, осознавая, что не все зависит от него одного, объяснил психолог. По его словам, если при чрезмерной вере в себя что-то не получается, есть риск, что человек впадет в отрицательные переживания, которые могут перерасти в хронические расстройства. Метания между эйфорией, верой в себя и разочарованием может привести к биполярному расстройству, предупредил психолог.

Он объяснил, что здоровой верой в себя считается уверенность в своих реальных силах с признанием сильных и слабых сторон, сомнений, что позволяет в перспективе увеличивать возможности.

То есть признание своих ограничений — это тоже элемент веры в себя, понимания себя, — пояснил Хорс. — Когда человек видит, что он в какой-то сфере жизни ограничен, он просто не берет лишнего».

До этого Михаил Хорс рассказал, что многие россияне сталкиваются с синдромом отложенной жизни, при котором человек постоянно живет с ощущением, что его текущее положение — временное, и пребывает в ожидании какого-то события — переезда, похудения, трудоустройства и так далее. Главной причиной такого состояния становится страх разочарования, считает психолог. Он призвал примириться с мыслью, что если что-то не соответствует ожиданиям, то жизнь не становится от этого плохой.