Почему простая смена деятельности перезагружает мозг лучше кофе и соцсетей

Медленное дыхание активирует восстановительные процессы в организме, а простая разминка или мытьё посуды переключают мышление с напряжённой задачи на «здесь и сейчас». Какие пять способов помогут вам перезагрузить мозг прямо на рабочем месте без сложных техник и специального оборудования?

Как отметила в комментарии RuNews24.ru йога-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Ольга Алексина, для того чтобы перезагрузить мозг в течение рабочего дня, можно использовать несколько простых и эффективных способов.

По словам эксперта, первый способ — переключение на дыхание. Рекомендуется на несколько минут закрыть глаза и наблюдать за вдохами и выдохами.

«Хорошо зарекомендовала себя практика «дыхание по квадрату»: вдох на четыре счета, задержка на вдохе на четыре счета, выдох на четыре счета, задержка на выдохе на четыре счета. Повторять в течение трех-пяти минут. Медленное и глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за восстановление организма, стабилизирует сердечный ритм и снижает уровень гормона стресса. Приток кислорода к мозгу помогает лучше справляться с напряжением».

Второй способ — физическая активность и разминка. Стоит сменить положение тела, особенно при длительной работе за компьютером. Потянуться, сделать легкую растяжку или несколько приседаний.

«Если есть возможность, пройтись по лестнице вверх и вниз. Физическая активность улучшает кровообращение и помогает переключить внимание».

Третий способ — свежий воздух и смена фокуса. Полезно выйти на улицу или открыть окно, посмотреть вдаль, за горизонт, понаблюдать за окружающим пространством — зданиями, природой, движением. Осознанное направление внимания на внешний мир помогает перезагрузить мышление.

Четвертый способ — практика заземления. Нужно встать ровно, сделать спокойный вдох и выдох, а затем последовательно назвать пять предметов, которые вы видите, отметить четыре тактильных ощущения, определить три звука, которые слышите, назвать два запаха и отметить один вкус.

«Такая концентрация на ощущениях помогает вернуться в состояние «здесь и сейчас» и отвлечься от напряжения».

Пятый способ — смена деятельности. Стоит сделать короткую паузу и переключиться на другой вид активности: помыть посуду, разобрать стол или переставить книги на полке.

Как подчёркивает эксперт, оптимально делать короткие перерывы каждый час по пять-десять минут, используя одну из описанных практик. Можно поставить себе напоминание, чтобы не забывать делать паузу и перезагружать мозг.