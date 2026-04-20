Депутат назвал причину роста разводов

Вместо счастливых многодетных пар в эфире появляются «маргинальные» семьи.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«В 2024 году президент своим указом объявил Год семьи. Завершился Год семьи, и у нас на центральных телеканалах как были, так и есть программы о маргинальных семьях. У нас позитивных семейных образов на центральных телеканалах так и не появилось. Возвращать надо институту семьи его изначальный смысл. Нет ничего важнее для человека, чем найти свою вторую половину в жизни, родить детей, радоваться этим детям. Это чудо великое. Для этого надо в нашем публичном пространстве рассказывать о тех самых хороших семьях, а их столько много сейчас. Особенно многодетных».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко рассказал агентству РИА Новости об идее создания совета старейшин для помощи семьям.

Он отметил, что представители этого совета смогли бы участвовать в разрешении конфликтов между супругами, что могло бы стать одной из мер по снижению числа разводов. По его словам, медиацию следует начинать уже при первых признаках кризиса в семье, привлекая психологов, священнослужителей или других авторитетных людей.