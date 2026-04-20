Миллион алых роз: что не так с мужчинами, которые дарят дорогие подарки

Неизвестный поклонник подарил девушке миллион алых роз стоимостью 70 миллионов рублей. Он оставил их в жилом комплексе в Раменках. Девушка отказалась от щедрого презента, сославшись на то, что ей не понравился цвет роз. Цветы пришлось увезти обратно. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, могут ли дорогие подарки в начале отношений быть «тревожным сигналом» и как отказать настойчивому поклоннику, который уверен, что сможет завоевать доверие с помощью денег.

Абьюз и тирания под маской щедрости

По словам психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, дорогие подарки в самом начале отношений, как правило, преподносят мужчины с особенностями личности.

«Очень часто среди них оказываются психопаты, тираны, абьюзеры или социопаты, которые впоследствии будут манипулировать и проявлять агрессию в отношениях. Они делают широкие жесты в адрес женщины, которая им нравится, потому что не хотят эмоционально вкладываться в отношения и долго завоевывать ее доверие. Они желают получить "все и сразу" без особых усилий», — пояснила врач.

В их понимании женщина, принявшая такой подарок, должна отдать что-то взамен, подчеркнула специалист.

«Они рассчитывают на ответное внимание и хорошее отношение к себе, а также на то, что «та самая» будет готова на все, что они попросят. Такие мужчины проявляют щедрость, доброту и внимательность, чтобы затем ставить свои условия и максимально ограничивать свою жертву», — предупредила Жесткова.

Чтобы не оказаться в ловушке абьюзивных отношений, психиатр рекомендовала избегать общения с такими мужчинами.

«Самый лучший способ спасти себя — не контактировать с ними, потому что любой контакт или реакцию они будут воспринимать как желание к продолжению общения. Даже если женщина не примет дорогой подарок и напишет: «Я не приняла его, потому что не хочу с тобой общаться», он не поверит в это, а будет считать, что таким образом объект его воздыхания продолжает игру», — пояснила врач.

Не всегда красный флаг

Однако в некоторых случаях желание тратить много денег на женщину может говорить о непритворной щедрости и заботе мужчины, отметила Жесткова.

«Существуют щедрые мужчины, которые готовы делать дорогие подарки и ничего не просить взамен. Сейчас такие истории встречаются довольно редко, но если это случается, они остаются для женщины приятными воспоминаниями, которыми хочется поделиться с подругами», — заключила психиатр.

