Что такое эмоциональная амнезия и как ее преодолеть

Вы смотрите на старые фотографии и не узнаете себя на них. Подруги рассказывают забавные истории из детского сада, а вы не помните ни одной. Родители вспоминают, как вы впервые пошли в школу, а для вас это — пустое место. И внутри тихий голос говорит: «Что со мной не так? Почему я ничего не помню?»

Многие взрослые люди мало знают о том, что было до 7-10 лет. И часто списывают это на «плохую память». Но психологи называют это явление эмоциональной амнезией — неспособностью вспомнить не события, а чувства, которые с ними были связаны. И это не всегда травма. Но это почти всегда сигнал.

Что такое эмоциональная амнезия

Обычная память хранит факты: «я пошел в первый класс», «у меня было красное платье», «мы ездили на море». Эмоциональная память хранит чувства: «мне было страшно», «я была счастлива», «я чувствовала себя одинокой».

Эмоциональная амнезия — это когда факты еще как-то держатся, а чувства — нет. Вы знаете, что что-то было, но не знаете, каково это было. Вы не можете вспомнить, что вы чувствовали, когда мама брала на руки, или когда впервые упали с велосипеда. Воспоминания есть, но они как черно-белое кино без звука.

В крайних формах не остается даже фактов. Только белое пятно.

Почему мозг стирает детство

1. Естественные причины (и это нормально)

Детская память устроена иначе, чем взрослая. До 3-4 лет гиппокамп (отдел мозга, отвечающий за долговременную память) еще не созрел. Поэтому никто не помнит себя в пеленках — это физиология.

К 7 годам память уже работает, но она избирательна. Мозг сохраняет то, что было эмоционально значимым, и отбрасывает рутину. Если ваше детство было ровным, без ярких событий, вы можете помнить мало — и это не патология.

2. Психологические причины (о чем стоит задуматься)

Но бывает иначе. Если вы не помните не только рутину, но и праздники, и поездки, и важные семейные события — возможно, ваш мозг заблокировал воспоминания.

Защитный механизм. Если в детстве было слишком больно, мозг стирает не только боль, но и все вокруг. Как будто выкидывает весь альбом, потому что одно фото причиняет страдания.

Подавленные эмоции. Вас учили «не плакать», «не злиться», «быть хорошей девочкой». Вы научились подавлять чувства. А вместе с ними — и воспоминания о том, что эти чувства вызывало.

Отсутствие эмоционального отклика у взрослых. Если ваши переживания игнорировали («не выдумывай», «все нормально»), вы перестали доверять своим чувствам. А без чувств память теряет якоря.

Как понять, что с вами

Задайте себе несколько вопросов честно, без самодиагностики, но и без отрицания.

Я помню не только события, но и свои чувства в них?

Я могу вспомнить, как меня обнимали? Как я злилась? Как мне было страшно?

Мои детские воспоминания цветные или черно-белые?

Я помню больше хорошего или плохого? Или ничего?

Если вы не помните почти ничего из того, что было до 10 лет, и при этом чувствуете, что «что-то не так» — это повод обратить внимание. Не паниковать, а обратить внимание.

Что это значит для взрослой жизни

Эмоциональная амнезия — это не просто «дырка в биографии». Она влияет на то, как вы живете сейчас.

Вы не понимаете своих реакций. Вас что-то взбесило, а вы не знаете, почему. Потому что не помните, когда впервые столкнулись с этой несправедливостью.

Вам трудно доверять. Вы не помните, как вас предавали, но тело помнит. И оно не подпускает близко.

Вы не знаете, чего хотите. Эмоциональная память — это компас. Если стерты чувства, стерт и компас.

Вы постоянно в «режиме выживания». Мозг, который стер детство, живет в напряжении: а вдруг боль вернется? Вы тратите энергию на подавление, а не на жизнь.

Как восстановить связь с внутренним ребенком (без погружения в травму)

Важно: если вы подозреваете серьезную травму, не делайте это самостоятельно. Обратитесь к психологу.

Но если вы просто чувствуете, что «что-то потеряли», вот мягкие, безопасные шаги.

1. Начните с тела, а не с головы

Воспоминания живут не только в мозге, но и в теле. Не пытайтесь «вспомнить». Попробуйте «почувствовать».

Лягте, закройте глаза, положите руки на живот. Спросите: «Какое чувство живет в моем теле прямо сейчас?». Не оценивайте, просто замечайте.

Потанцуйте. Не для кого-то, для себя. Закройте глаза и двигайтесь, как хочет тело. Детство — это движение. Возможно, тело вспомнит то, что голова забыла.

2. Работа с фотографиями (без насилия)

Возьмите одну старую фотографию, где вы маленькая. Не всю пачку, а одну. Посмотрите на нее 2-3 минуты. Не требуйте от себя воспоминаний. Просто смотрите. Спросите: «Что бы я хотела сказать этой девочке? Что бы она хотела сказать мне?». Запишите ответ. Не анализируйте. Просто запишите.

3. Диалог с внутренним ребенком (письменный)

Возьмите лист бумаги. Левой рукой (если вы правша) напишите от лица маленькой себя: «Чего я хочу?». Правой рукой ответьте: «Я тебя слышу». Не важно, насколько это «по-детски». Важен процесс.

4. Создайте новые «детские» воспоминания

Вы не вернете старые, но можете создать новые эмоциональные якоря.

Купите себе то, что хотели в детстве, но не получали (мелкий, но желанный подарок).

Сходите в парк аттракционов, на каток, в зоопарк — туда, где вы были счастливы (или хотели быть).

Разрешите себе «глупые» радости: мыльные пузыри, мороженое на скамейке, прыжки по лужам.

Новые впечатления создают новые нейронные связи. И постепенно «затирают» пустоту.

5. Перестаньте винить себя

Самое важное. Вы не виноваты, что не помните. Это не «плохая память» и не «лень вспоминать». Это защита. Ваша психика когда-то решила, что так безопаснее. Она заботилась о вас.

Поблагодарите ее за это. И скажите: «Теперь я готова вспоминать по чуть-чуть. Безопасно».

Когда стоит идти к специалисту

Вы не помните не только детство, но и большие куски подросткового возраста.

У вас есть повторяющиеся кошмары без сюжета.

Вы чувствуете, что «что-то случилось», но не знаете, что.

Вы боитесь вспоминать.

В этих случаях психолог или психотерапевт — не роскошь, а необходимость. И это не стыдно. Это забота о себе.

Детство не обязано быть идеальным, чтобы его помнить. Но если вы его не помните — возможно, там было слишком больно. Или слишком одиноко. Или ваши чувства не имели права голоса.

Хорошая новость: связь с внутренним ребенком можно восстановить. Не через боль, а через нежность. Не через «надо вспомнить», а через «можно почувствовать».

Начните с малого. С одной фотографии. С одного вопроса. С одного разрешения себе быть «маленькой» сейчас, когда вы уже большая и сильная.

И помните: то, что вы не помните, не значит, что этого не было. Но это и не значит, что это определяет вас сейчас. Вы имеете право на свою историю — даже если она хранит паузы.