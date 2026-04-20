«Козлы» и разводы: Почему абьюзеров-женщин больше, чем мужчин

В целях профилактики разводов женщинам важно перестать обесценивать мужчин, заявила НСН Рамзия Каденова.

Если оба супруга настроены на сохранение семьи, медиация помогает избежать развода, но в иных случаях скорее выступает мирным способом решения условий расторжения брака, заявила в беседе с НСН адвокат, психолог, медиатор в разрешении семейных конфликтов Рамзия Каденова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процедура развода в России должна быть «более гуманной», ее слова приводят «Ведомости». В качестве примера хорошей практики Матвиенко привела «неделю тишины» перед абортом в России, когда женщина проходит консультации с психологами и врачами. Она также отметила что во Франции и Великобритании процедура развода занимает как минимум два года, «а то и больше». Каденова уточнила, что медиация не всегда помогает сохранить брак.

«Медиация — процедура добровольная, она необязательная. Как договорятся. В момент медиации или после нее могут лечь в основу какие-то документы с выполнением каких-то обязательств, о которых они договорились. Но если вдруг кто-то передумает, эта медиация теряет свой смысл. Не всегда после медиации люди остаются и сохраняют свой брак, редко такое бывает. В большинстве случаев медиация применяется, чтобы договориться о каких-то условиях добровольно без принуждения судебной власти. В психологической, а не юридической медиации возможно сохранить брак, но для этого семейная пара должна иметь обоюдное решение и желать найти новые сценарии взаимоотношений. Обычно брак расторгают, когда люди не меняют свой сценарий и продолжают жить в старых шаблонах. Если медиатор находит инструмент понимания, что можно что-то изменить и построить снова, то это только психологическая медиация», — объяснила она.

Собеседница НСН добавила, что по возможности всегда выступает против разводов.

«Я как раз из той когорты адвокатов, которые за сохранение брака. Всегда в этом случае рассматриваю интерес детей. Если ребенок потом будет воспитываться в неполноценной семье или с другим неродным родителем, у него будет кризис. Любой ребенок — будущий взрослый, получается кризис в обществе. Когда люди приходят в коллегию адвокатов и ставят вопрос о разводе, если мы видим, что не за что зацепиться, проводим медиацию. Например, чтобы определение места жительства ребенка происходило бесконфликтно. Иногда люди говорят, что хотят сохранить брак. Тогда мы уходим в медиацию и в 99% случаев сохраняются браки, но это долгая работа», — рассказала Каденов.

По ее словам, нужно принимать меры в целях профилактики психологического и физического насилия в семье.

«Если у женщины в семье папа пил и бил, она выберет себе именно такого мужчину, потому что с другими не умеет вступать в коммуникацию. Она уже автоматически жертва, потому что выросла в такой семье. Такие женщины, если происходят инциденты, обычно забирают заявления в полиции и продолжают быть жертвами. Я за то, чтобы проходить профилактику. Больше показывать фильмов, перестать обесценивать мужчин, что все козлы, идиоты. В этом обществе нельзя построить нормальную семью, потому что идет обесценивание. С полной ответственностью могу сказать, что женщин-абьюзеров значительно больше, чем мужчин», — заявила она.

Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова заявила «Радиоточка НСН», что молодожены часто разводятся из-за долгов после пышных свадеб.