Россияне поддержали предложение усложнить процедуру развода

Больше половины россиян поддержали предложение усложнить процедуру развода в России. Это следует из опроса kp.ru.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила в ходе своего выступления на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина - сила России», что этот процесс не должен быть слишком простым, особенно для тех пар, у которых есть дети.

Согласно результатам исследования, 55% респондентов также придерживаются мнения, что процедуру развода нужно усложнить, поскольку многие семьи зачастую принимают решение расстаться на эмоциях, не задумываясь при этом о дальнейших последствиях. При наличии большего времени у супругов появится возможность обсудить свои отношения и решить проблемы.

Однако другие 44% участников опроса оказались категорически против любых изменений. Эти россияне считают, что насильно мил не будешь, поэтому если пара хочет развестись, не следует портить партнерам жизнь. По их мнению, важно дать им возможность спокойно разойтись как можно быстрее.

Оставшийся 1% проголосовал за вариант «другое».